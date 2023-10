U monitorů trénují vojáci na boj, simulátor vyhodnotí i poškození palbou

V ruce držím pistoli a třesou se mi dlaně. Metr a půl přede mnou stojí vysoký muž, tváří se zlomyslně a kolem krku svírá vystrašenou oběť. Naposledy se podívám jeho směrem, zamířím a stisknu spoušť.

Pistole vydá hlasitý zvuk, a i když ji svírám co nejpevněji, cukne mi v rukou. Podívám se na zločince a bingo – zasáhla jsem ho do ramene. On však dál nehybně stojí a z rány mu neteče žádná krev. Ani nemůže, není totiž živý. Je součástí virtuální střelnice, na níž trénují například vojáci české armády.

Zařízení je dílem brněnské společnosti VR Group, která se zaměřuje právě na výrobu výcvikových simulátorů. Hlavním partnerem je Armáda ČR, nicméně firma spolupracuje i s dalšími zákazníky v oblasti obrany a bezpečnosti.

Jen o místnost vedle střelnice se nachází kabina letadla s multifunkčním displejem, ovládáním a speciálním softwarem. Sednu si dovnitř, nastartuji motor a vylétám z letiště nad Prahu. Simulátor letounu L-39NG byl vytvořen pro vietnamského klienta, a když si do něj vlezu, mám pocit, jako by se ze mě skutečně na chvíli stal pilot.

Na obrovskou kopuli kolem letadla se dá promítnout jakékoli místo Česka, podle libosti se může změnit denní doba či počasí. „Letadlo zvládne základní prvky akrobacie, přistání a nouzové postupy,“ popisuje technický ředitel firmy Ivo Gamba.

Díky tomuto zařízení si tak mohou piloti natrénovat situace, které se jinak z bezpečnostních důvodů nacvičit nedají, například požár. Cena takového simulátoru se pohybuje v desítkách milionů korun.

Úzký obdélníček jako zorné pole

VR Group existuje už pětadvacet let a postupně vytvořila divize Air, Ground a Live. První je určena leteckým výcvikovým systémům, druhá systémům pro pozemní výcvik, třetí se věnuje systémům pro živé simulace a virtuální střelnice.

Firma už se zapojila do výcvikových misí nejen v tuzemsku, ale i jinde v Evropě, Americe, Asii a Africe. Spolupracuje rovněž se zahraničními společnostmi, například se švédskou BAE Systems Hägglunds, s níž se podílí na zajištění výcvikového systému pro bojová vozidla pěchoty CV90. Ty získá i česká armáda.

„Stejně jako u jakékoli jiné techniky platí, že výcvik obsluhy začíná právě v simulovaném prostředí, kde si vojáci mohou vyzkoušet vše, od řízení přes velení a komunikaci až po krizové situace, do kterých se mohou na bojišti dostat,“ sděluje předseda představenstva VR Group Vít Ryška.

Právě simulátory obrněnců jsou pro firmu stěžejní, ale zároveň velmi nenápadné. Vypadají jako klasický stůl s židlí a počítačem, na němž řidič vidí, kam vozidlo směřuje. Ovládá jej joystickem. „Na obrazovce je úzký obdélníček, který simuluje zorné pole, jež řidič vidí ve skutečnosti,“ přibližuje vývojář pozemních simulátorů Vladimír Florián. Cena těchto přístrojů šplhá až k několika milionům korun.

Digitální svět jako příprava na ten reálný

Společnost vyvinula rovněž simulátor pro velitele, díky kterému se učí rozhodovat, jak postupovat v různých situacích.

„I technika se musí chovat tak, jak by se chovala ve skutečnosti. Musí jet tak rychle, jak by asi jela, dá se nasimulovat třeba i to, jestli prší nebo jaký je tam typ půdy. Složitější je už třeba palba dvou vozidel proti sobě, kdy simulátor umí zhodnotit, jaká je munice daného vozidla, z jaké vzdálenosti byl zásah a k jakému poničení došlo,“ odhaluje obchodní ředitel Martin Klicnar.

VR Group vznikla spojením několika technologických start-upů věnujících se využití technologií virtuální reality. Následně se zapojila do budování Centra simulačních a trenažérových technologií v Brně a ve Vyškově, od roku 2004 pak přešla do plného vlastnictví státního podniku LOM PRAHA, jehož zřizovatelem je ministerstvo obrany.

„Digitální svět se stále víc uplatňuje na reálném bojišti. Pro obranu proti hrozbám 21. století je důležité pochopit moderní technologie typu dronů, pokročilého elektronického boje či umělé inteligence. Naše simulátory vojákům přesně tuto zkušenost nabízejí. Mohou si tak na vlastní kůži vyzkoušet digitální svět, aby pak v tom reálném nebyli zaskočeni,“ hlásí Ryška.