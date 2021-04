Nový kruhový objezd čeká rozšíření, kvůli méně šikovným řidičům těžkých aut

Když před třemi lety začali projektanti plánovat přestavbu dopravně zatížené křižovatky u Langrovy vily, kde se kříží silnice první třídy na Havlíčkův Brod s výpadovkou na Litomyšl, sice měli jasno, že kruhový objezd se mezi Národní dům a historickou budovu radnice vměstnat podaří, ovšem bude to velmi natěsno.

„Problém je v tom, že se hned za křižovatkou nachází přechod pro chodce ke gymnáziu. Je velmi blízko křižovatce. Řešili jsme to s projektantem. Přechod tam byl historicky a je dobře, že tam zůstal,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Ovšem právě „zebra“ na Poličské ulici je důvodem, proč je výjezd ze Svitav pro řidiče velkých aut tak problematický a ne všichni ostrý výjezd ze středového prstence směrem na Poličku zvládnou.

Kamionům se nechce zajíždět do „slzy“

„Vyjet od Poličky do centra není tak problémové, jako když někdo jede naopak. Z deseti náklaďáků čtyři najedou do ramene úplně bravurně. Pak tam jedou ti, kteří jedou čtyřicítkou a více, do vykrojené slzy si nenajedou, čímž se do úzkého hrdla nevejdou. Poté už jim nezbývá nic jiného, než vnější obrubníky přejet,“ dodal Pavel Čížek, který byl několikrát svědkem manévrování méně šikovných řidičů.

Zcela běžně se tak na přilehlém nově vysázeném trávníku objevovaly vyjeté koleje od těžkých aut. Nápor nakonec nevydržely ani masivní obrubníky, které nedávno někdo vyvrátil až do silnice.

Podle ŘSD je kruhový objezd postaven v souladu s projektovou dokumentací v souladu se všemi technickými parametry. „Projektová dokumentace byla zpracována podle platných norem a nejedná se o opravu v záruční době,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Ačkoli je kruhový objezd v pořádku, ŘSD nechá výjezd v nejbližší době rozšířit.

„Obruba bude vybourána a bude vybudována zpevněná krajnice z žulových kostek. Na opravu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace a je výběrovým řízením vybrán dodavatel,“ dodala Ledvinová.

Práce na rekonstrukci křižovatky měly být hotové během dvou víkendů v březnu, kvůli chybějícímu materiálu však byla oprava odložena. Přesný termín stanoven není, podle informací ŘSD však mají být stavební práce zahájeny v nejbližších dnech.

Po čtyřdenní uzavírce silnice I/43 o minulém víkendu se řidiči nákladních aut nad 3,5t budou muset opět obrnit trpělivostí. Ve směru na Poličku je objízdné trasy navedou přes Litomyšl, osobních aut se omezení nijak dotknout nemělo.