Nebezpečnou křižovatku řeší kruhový objezd. Stavbě však brání prázdný dům

„I když to místo dobře znám, pokaždé musím být hodně obezřetný,“ říká řidič Petr Minka z Havířova. Křižovatkou ulic Dělnická, Fryštátská a Kapitána Jasioka, která podle něj patří k nejproblematičtějším silničním úsekům v Havířově, projíždí pravidelně.

Upozorňuje, že velké potíže činí řidičům například vyjíždění z Fryštátské ulice. „Vidím to nejen u řidičů osobních aut, ale i šoférů autobusů,“ líčí Minka.

Místo je zaznamenáno i na mapě nebezpečných míst, která je součástí webových stránek Observatoře bezpečnosti silničního provozu zřízených Centrem dopravního výzkumu. „Nepřehledná křižovatka s nevhodně situovaným přechodem pro chodce,“ napsal k ní na zmíněných webových stránkách uživatel Adam Bystrianský.

Za problematickou považují křižovatku v havířovské části Prostřední Suchá i policisté. „Často tam dochází k nebezpečným situacím, které občas končí srážkou vozidel. Těchto rizikových situací s rostoucí hustotou dopravy přibývá,“ potvrdila karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Kruhový objezd musí splnit normy

Situace má řešení. Plynulosti a bezpečnosti provozu by pomohlo vybudování kruhového objezdu. Myslí si to nejen oslovený řidič, ale i zástupci policie. „V daném místě to vidíme jako vhodné řešení. Projekt okružní křižovatky ale musí vycházet ze současně platných technických norem a technických podmínek pro danou stavbu,“ podotkla Viačková.

A to je v současnosti problém. Stavbě kruhového objezdu totiž brání dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti trojramenné křižovatky.

Vybydlená nemovitost s číslem popisným 516 patří společnosti Heimstaden, ta se ji ale v současnosti bourat nechystá. „Naopak, tento dům plánujeme ještě letos revitalizovat. Nicméně zatím jsme ještě žádný náklad nevynaložili,“ uvedla mluvčí společnosti Kateřina Piechowicz.

Heimstaden: Jednání se nebráníme

Firma přiznává, že dává prostor městu pro jednání o případném odkupu budovy.

I zástupci havířovské radnice totiž křižovatku považují za problematickou a deklarují, že se situaci snaží řešit. „I po projednání se zástupci policie a správcem komunikace je prioritou řešení křižovatky ve formě kruhového objezdu. Město nicméně prověřuje i další možné varianty,“ zmínil náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec.

Havířovští úředníci podle náměstka pokračují v jednáních s Heimstadenem. Společnost ale oponuje, že v poslední době iniciativu radnice nezaznamenala. „Nicméně platí, že pokud by dům chtělo město odkoupit a následně kvůli stavbě kruhového objezdu zdemolovat, jednání se nebráníme. Pokud by byla akceptována naše představa o ceně,“ dodala Piechowicz.