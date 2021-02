Vážným nehodám u plochodrážního stadionu mají zabránit kruhové objezdy

Loni v létě jela mladá řidička ze Starých Čívic směrem na Starý Máteřov. Komplikovanou křižovatku buď neznala, nebo nedávala pozor a narazila do vozu, který jel stejným směrem od Pardubic. Následky byly tragické, žena později v nemocnici zemřela.

Nebyla to zdaleka jediná vážná nehoda, která se na křižovatce na východním konci Starých Čívic v posledních letech stala. Nepřehledné křížení, které je navíc částečně v zatáčkách, dělá řidičům problémy.

Hlavně kvůli tomu chce Ředitelství silnic a dálnic ještě letos postavit na místě kruhový objezd.

„Už je zažádáno o stavební povolení. Přípravy běží, na schůzky s úředníky ŘSD chodíme. Mělo by se začít stavět už tento rok,“ uvedl starosta šestého městského obvodu Pavel Králíček s tím, že projekt vítá.

„Lidé ze Starých Čívic si mně často stěžují, že se tam jezdí rychle a to vede k nebezpečným situacím. Nový kruhový objezd bude vyosený tak, aby při vjezdu na něj musela auta zpomalit ze všech směrů,“ doplnil.

To ovšem nebude zdaleka jediná změna, která řidiče na západní části Pardubic čeká. V plánu je úprava i dalších křižovatek. Ulevit by se výhledově mělo těm řidičům, kteří se potřebují dostat ze Svítkova na silnici I/2 nedaleko brány do letiště. Především v dopravní špičce to nyní trvá několik minut a nechybí u toho ani adrenalin.

„S křižovatkou ulic Školní a Pražská, jak se silnice I/2 oficiálně v tomto místě jmenuje, je třeba něco udělat. Lidé ze Svítkova skoro nemají šanci na hlavní vyjet. V plánu tam je také kruhový objezd,“ uvedl starosta Králíček.

Informaci potvrdil i náměstek primátora Petr Kvaš, který je odpovědný za dopravu. Stavbu stejně jako v prvním případě připravuje ŘSD, kterému silnice první třídy patří.

„Už jsem to viděl namalované. Má to logiku, dopravu by to v místě udělalo plynulejší a také bezpečnější. Vojáci dokonce vymysleli, že zruší současnou hlavní bránu, ze které se jim špatně v době špičky dostává, a postaví u plánovaného kruhového objezdu nový vjezd. Křižovatka by tak měla čtyři ramena,“ řekl Kvaš.

Podle něj však ani toto nemusí být stavebně konečná na silně vytížené silnici. Tím, jak rostou ve Svítkově další a další rodinné domy, stávající silnice a křižovatky přestávají náporu aut stačit. I proto nezřídka odpoledne či ráno stojí auta v dlouhé koloně od rafinerie Paramo až ke Starým Čívicím.

„Křižovatka v Popkovicích u hospody je také dlouhodobě přetížena. Otázka je, co by se s ní dalo dělat dál. V každém případě je na ni velký tlak a nějakou úpravu to bude časem chtít,“ dodal Petr Kvaš.