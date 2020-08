Devadesát tisíc korun pro zaměstnance opozice zachováme, řekli krajští lídři

Kdyby chtěl někdo v Pardubickém kraji najít práci snů, měl by ji hledat v sídle krajského úřadu. Už od roku 2008 platí vítězové voleb dvěma opozičním politikům za vedení výborů zastupitelstva.

Jejich výbory se sejdou přibližně osmkrát do roka. Čtyři roky o nich není slyšet. Jen při jednání zastupitelů se občas přihlásí o slovo a zpravidla pronesou jedinou větu: „Rovněž tento materiál projednal finanční výbor a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.“

Měsíční odměna pro uvolněného člena zastupitelstva kraje s více než půl milionem obyvatel dosahuje nyní částky 90 559 korun a je stanovena ze zákona prováděcím nařízením vlády.

Pro srovnání - primátor Pardubic dostává 93 tisíc, hejtman Pardubického kraje 133 tisíc korun. Celkem kraj platí na plný úvazek jedenáct politiků.

S jakým nasazením lídr KSČM a předseda finančního výboru zastupitelstva Jan Foldyna a předseda finančního výboru Miloš Akerman z hnutí ANO pracují, lze těžko odhadovat.

Z jedenácti výborů zastupitelstva jsou právě ty jejich jediné, které v průběhu volebního období přestaly zveřejňovat zprávy o svých jednáních. Finanční výbor dal o své existenci vědět naposledy loni v dubnu, kontrolní výbor se s občany rozloučil v prosinci 2018.

Jak odpovídali lídři krajských voleb Posty předsedy finančního výboru zastupitelstva a předsedy kontrolního výboru jsou v Pardubickém kraji placené jako zaměstnání na plný úvazek. Je to v době očekávaných nižších příjmů vhodné? S dosavadní praxí souhlasí lídři ANO, koalice 3PK (ČSSD a Společně pro kraj), koalice ODS a TOP 09, STAN pro Pardubický kraj, koalice Trikolora-Soukromníci i KSČM. Koalice pro Pardubický kraj si dovede představit, že po volbách tato praxe skončí. Piráti si myslí, že by nemělo jít o práci na plný úvazek. Koalice 3PK a hnutí ANO se pak shodují, že by členům zastupitelstva nemusela být vyplácena mimořádná odměna. Koalice Trikolora-Soukromníci s placenými posty pro opozici souhlasí, jen soudí, že výše odměny je příliš vysoká.

Lídr Pirátů Daniel Lebduška by chtěl zpracovat mezikrajské srovnání, aby bylo jasné, zda tyto funkce mají být uvolněné.

„Mám zkušenosti z finančního výboru města a vím, že zabere nějaký čas projít podklady a poté informovaně hlasovat. Většinou to zabere několik hodin před zasedáním finančního výboru. Nedokážu přesně říct, kolik času zabere pozice předsedy na krajské úrovni, ale nemyslím si, že by to mělo být na uvolněnou funkci a za více než dvojnásobek průměrného platu v ČR. Někdo by mohl tvrdit, že se jedná o politickou trafiku pro opozici,“ řekl Lebduška.

Vedle pravidelného příjmu mají oba opoziční politici stejně jako hejtman, náměstci, radní a zastupitelé nárok dvakrát ročně na mimořádnou odměnu v celkové výši jednoho měsíčního příjmu, pokud ji umí odůvodnit.

Zatím se jim to poměrně dobře dařilo. Foldyna například napsal, že se zúčastnil všech jednání výboru, který řídí, byl na Plesu dopravy, absolvoval pracovní cestu do Izraele a do zdůvodnění mimořádné odměny uvedl i „záštita a účast na celorepublikovém setkání Levicových klubů žen“.

Akerman získal maximální odměnu také, jen uvedl racionálnější důvody.

Většina lídrů chce, aby funkce předsedy kontrolního a finančního výboru byly i nadále placené jako dosud.

Změnu kromě Pirátů připouští jen lídr Koalice pro Pardubický kraj náměstek hejtmana Roman Línek. Ten připomíná, že velké kraje, jako je Jihomoravský, Středočeský mají šest až osm uvolněných předsedů výborů, menší kraje, jako je Karlovarský, Zlínský nemají žádného.

„Pro období 2020 až 2024 si za Koalici pro Pardubický kraj umím představit návrat před rok 2008, kdy žádný předseda výboru nebyl plně uvolněn,“ uvedl Línek.

Ostatní politici hovoří o tom, že je důležité zapojit do rozhodování v zastupitelstvu opozici. „Naší snahou není opozici odstřihnout od možnosti rozhodování a kontroly, ale naopak ji tímto způsobem zapojit, pokud o to stojí,“ řekl hejtman Martin Netolický, lídr koalice 3PK (ČSSD a Společně pro kraj).

„Myslím, že je to významný demokratický prvek,“ uvedl lídr koalice ODS a TOP 09 Michal Kortyš.

„Bylo velmi populistické, kdyby doba před volbami a zároveň doba s určitým nepříjemným ekonomickým dopadem byla zneužívána k politickému boji, jehož cílem by bylo navrhování snižování platů volených zástupců,“ uvedla Michaela Matoušková, lídr STAN pro Pardubický kraj.

Vůbec slovo populismus bylo v odpovědích politiků nejčastější. „Nejsme populisté, rozumíme tomu, že tyto funkce jsou natolik náročné ale i právně odpovědné, že je nelze zodpovědně vykonávat jinak, než na plný úvazek,“ uvedl lídr koaliční kandidátky TrikoloraSoukromníci Petr Bajer.

Lídr ANO Martin Kolovratník nevidí ve zrušení obou placených pozic zásadní úsporu. „Z mého pohledu je poměrně dost vysoká základní odměna zastupitele. Stejně tak mě překvapuje, že je dvakrát ročně vyplácena jakási mimořádná odměna zastupitelům i radním. Ani toto za svoji práci v zastupitelstvu Pardubic neznám a přijde mi to nadbytečné,“ uvedl.

I hejtman Martin Netolický míní, že prostředky lze uspořit tím, že se nebudou vypisovat mimořádné odměny. Lídr KSČM Jan Foldyna je přesvědčen, že opozice na plný úvazek prospívá dobrému rozhodování kraje, protože samotná jednání zastupitelstva jsou pak kvalitně připravená a i s opozicí „předem vydiskutovaná“.

„Nelze vše poměřovat jen finančním hlediskem a reagovat populisticky. Rozhodující by měl být smysl a přínos pro jednání a rozhodování zastupitelstva,“dodal Foldyna.