Pardubice mohou sdílené koloběžky zabavovat i z nich vymáhat poplatky

Už žádné koloběžky povalené přes chodník, stop blokování stojanů na kola, už žádné stroje naházené na trávě.

Pardubičtí politici vyhlásili nulovou toleranci ke špatnému využívání sdílených koloběžek a v některých částech města chystají rázná opatření. Ta se navíc mohou velmi brzy rozšířit i do dalších obvodů.

„Na sídlištích Dukla a Višňovka opět začneme odvážet sdílené elektrokoloběžky, které jsou poházené na chodnících a brání provozu. Je to rychlejší způsob řešení situace než pokutování,“ řekl starosta městského obvodu V a radní Pardubic Jiří Rejda z ANO, který je zatím vůči firmám Bolt a Lime nejtvrdší.

Ostatní zástupci města zatím věří, že se s provozovateli sdílené mobility domluví. Ovšem hned dodávají, že jejich trpělivost už také končí a že mají v záloze přísnější opatření.

„Městské obvody teď mají za úkol analyzovat, jakým způsobem se u nich koloběžky parkují. Když budeme mít validní informace, dejme tomu v půlce léta, rozhodneme o dalším postupu, což může znamenat zpřísnění režimu. Provozovatelům koloběžek jsem dal velmi zřetelně najevo, že stav, kdy se koloběžky různě povalují po chodnících, je pro nás nepřijatelný. Požádal jsem o zajištění nápravy,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z ANO.

Jenže on oproti svému předchůdci má na firmy půjčující koloběžky i pořádný klacek. Ještě předloni ministerstva tvrdila, že když je na chodníku zaparkovaná sdílená elektrokoloběžka, nejedná se o zvláštní užívání veřejného prostranství. Jenže to už neplatí.

„Říkali nám, že to je něco jiného, než když si tam někdo dá reklamu nebo rozbalí cirkus. Jenže pak Hradec Králové chtěl jít cestou zpoplatnění, ministerstvo vnitra uznalo, že se jedná o užívání veřejného prostranství,“ řekl pardubický zastupitel Petr Kvaš z ODS, který byl v minulém období náměstkem primátora pro dopravu a s majiteli koloběžek válčil.

V Hradci Králové v roce 2021 zakotvili poplatek parkování elektrokoloběžek do novely vyhlášky o místních poplatcích. Ministerstvo vnitra správnost postupu potvrdilo v únoru 2022. Firmy následně koloběžky z města odvezly.

Město může chtít peníze

„Máme díky tomu velmi silný nástroj. Jestli chce firma mít někde stanoviště koloběžek, měla by za něj platit. Dřív jsme jim řekli, že tam stanoviště nechceme, oni si ho tam stejně udělali, nemohli jsme nic dělat. Zákony zůstaly stejné, jen názory úředníků se změnily,“ řekl Kvaš.

Občanský zákoník podle něj umožňuje městu povalující se koloběžky odvézt na své náklady a uskladnit. Což už loni dělal městský obvod V a bude v tom pokračovat.

Zároveň má možnost firmy za nedomluvený zábor veřejného prostranství pokutovat. „Loni jsme na vlastní náklady odváželi koloběžky do skladových prostor. Když si firma po třech týdnech na ně vzpomněla, tak nás oslovila. Mohla si je vyzvednout pouze v pracovní době. Firma přicházela o zisky, protože koloběžky neměla v oběhu. V jednu chvíli jsme jich sesbírali fakt velkou hromadu,“ řekl Rejda.

Město ve správním řízení podle Rejdy také udělilo na začátku letošního roku pokutu. „Firma byla pokutována odhadem mezi 10 a 15 tisíci korunami. Jako překážka na komunikaci je to přestupek, ale musí tam přijet hlídka městské policie, nafotit to, zdokumentovat, pak se to musí předat správnímu oddělení, je to delší proces,“ řekl Rejda.

V Pardubicích jsou dva provozovatelé elektrokoloběžek, od roku 2020 společnost Bolt, na jaře 2021 přišla firma Lime. Její zástupci se pravidelně hájí tak, že špatně zaparkovat koloběžky bez sankce ani nejde. Ovšem pohled do ulic říká, že buď uživatelé platí pokuty jako na běžícím páse, nebo to prostě není pravda.

„Aplikace Bolt zobrazuje zásady správného parkování a před koncem jízdy je nutné stroj vyfotit. Tyto fotografie ukládáme, a pokud k nám dorazí stížnost na určitou koloběžku, dokážeme ji přiřadit ke konkrétnímu uživateli. Pokud tedy daný uživatel opakovaně odkládá naše koloběžky na vyhrazeném stání, ale nevhodným způsobem či mimo označené parkování, můžeme jeho uživatelský účet zablokovat,“ řekla za firmu Bolt Lucie Krahulcová a dodala, že každý může špatně zaparkovanou koloběžku nahlásit přes formulář na webu firmy, kam se dostane i přes QR kód na boku koloběžky.