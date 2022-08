Čekáme, až magistrát vyznačí místa pro koloběžky, říká manažerka Boltu

Zelené koloběžky Bolt a červené firmy Lime už patří několik měsíců ke koloritu Pardubic. Ne vždy ale v dobrém slova smyslu. V některých částech města dokonce starostové vyrazili do bitvy s oběma provozovateli sdílených strojů.

Lucie Krahulcová ze společnosti Bolt má za úkol komunikovat s politiky a úředníky, tak aby se našel fungující model sdílené mobility v krajském městě.

Podle ní se to celkem daří. Podle zástupců magistrátu i malých radnic by to mělo být mnohem lepší.

„Naše uživatele aktivně vedeme k tomu, aby ani na vyhrazeném stání neodkládali koloběžky tak, že by mohly překážet. Aplikace Bolt jezdci zobrazí zásady správného parkování včetně například okolnosti, že koloběžka má stojánek, který se netřeba zdráhat použít. Hlavně ale musí každý jezdec před koncem jízdy zaparkovanou koloběžku vyfotit. Tyto fotografie ukládáme, a pokud k nám dorazí stížnost na konkrétní koloběžku, dokážeme stroj přiřadit k danému uživateli,“ říká ke kontrole špatně zaparkovaných strojů Lucie Krahulcová.

Je možné nějak trestat lidi, kteří parkují koloběžky špatně?

Pokud by tak jezdec učinil mimo místo určené k parkování, nepřestane se mu z karty odečítat poplatek za každou minutu jízdy, takže ho takové chování přijde draho. S tím, že pokud se z jeho strany opakuje, můžeme zablokovat jeho uživatelský účet. Což mu hrozí také v případě, že koloběžku opakovaně odkládá sice na vyhrazeném stání, ale nevhodným způsobem. Lidi, kteří se chovají bezohledně, ba hulvátsky, v řadách našich uživatelů nepotřebujeme, a proto jsme vždy rádi, když nás veřejnost na špatně zaparkovaný stroj upozorní.

Jak to vypadá na Dukle, kde úředníci odtahovali špatně odložené koloběžky do garáže?

S tamní radnicí jsme se spojili okamžitě, když jsme se dozvěděli o prvním incidentu tohoto druhu na Dukle. Postupně jsme zjišťovali, co se vlastně stalo, tedy o čí koloběžky šlo, kde a jak byly posbírány. V jednání s radnicí jsme se s kolegy ze společnosti Lime snažili jednak vyvrátit některé mýty či předsudky vůči mikromobilitě, ale především si lépe vyjasnit potřeby obvodu.

Jak pokročilo jednání s městem Pardubice o poskytnutí více parkovacích míst?

Vedení města je podle mého názoru vůči moderním a udržitelným formám individuální městské dopravy velmi vstřícné a otevřené diskusi, ostatně pan náměstek Kvaš koloběžky sám vyzkoušel. Jednání s magistrátem, i ta, která předcházela spuštění naší služby v Pardubicích, proto byla vždy konstruktivní. S tím, že zvýšení počtu parkovacích stání je rozhodně ve prospěch Pardubáků, a to nejen těch, kteří koloběžky využívají. Čím více stání, tím méně hrozí, že se na některém místě sejde větší než ideální množství strojů, které pak skutečně mohou začít překážet.

Co to znamená konkrétně?

V současné době čekáme na vyznačení míst, která jsme s obvody vybrali, v této fázi na to dohlíží magistrát. Pokud uživatelům nebude vyhovovat celkový počet míst nebo poznají nedostatek takových míst v jejich okolí, tak jim doporučuji se obrátit přímo na městský obvod.

Ztrácí se vám stroje?

Pokud koloběžka není odemknuta prostřednictvím aplikace, jsou její kola zablokována. Ukrást ji tedy není snadné, natož ji ztratit. Dokud je ve stroji alespoň trochu elektřiny, což je kromě údržby vždy, tak je napojen na náš systém obsahující geolokaci. Kdybyste nám tedy koloběžku vyloženě nezničil, ale řekněme schoval do křoví, tak my ji stejně najdeme.

Jak moc lidé koloběžky ničí a kolik vás to stojí?

Vandalismus pro mikromobilitu znamená největší ztrátu, ať už pro kola či koloběžky. Bojujeme s tím všichni a často to s ostatními poskytovateli sdílených služeb řešíme. Pardubice na tom jsou dobře, ale jsou města, kde jdou během sezony ztráty až do statisíců korun.

Jakou maximální rychlost koloběžky vyvinou?

Obyčejně necelých 25 kilometrů v hodině, tedy jako běžné kolo. Po dohodě se samosprávou ale můžeme v určitých úsecích rychlost omezit, třeba v parku nebo v rušné pěší zóně. V tom případě do dané oblasti vjedete a koloběžka automaticky sníží rychlost. Taková místa jsou v aplikaci označena žlutou želvičkou.

Jak často musíte stroje dobíjet?

Aktuální model koloběžky Bolt má vyjímatelnou baterii, takže stačí objet s dodávkou stanoviště a vybité baterie vyměnit za nabité. Dříve jsme k tomuto účelu museli koloběžky svážet do nejbližšího skladu, což tedy občas stále děláme, pokud stroj například potřebuje nějakou údržbu. Akumulátory v koloběžkách Bolt, jaké jsou nasazeny v Pardubicích, stroji poskytují dojezd přibližně 30 kilometrů. Podle toho, jak moc nebo málo je stroj vytížený, je třeba jej nabít tak jednou denně nebo obden.

Máte možnost dát sankci lidem, kteří na koloběžkách jezdí ve dvou či dokonce ve třech lidech? Dá se to vůbec poznat, že ji uživatel takto přetěžuje?

Ano, v Pardubicích jezdí stroje, které pomocí akcelerometru odhadnou, že na nich stojí druhý nebo třetí člověk na základě znatelné změny hmotnosti. Tato funkce bude plně spuštěna v nadcházejících týdnech, zatím se jen sbírala data. Samozřejmě anonymizovaně, každopádně v momentě, kdy najednou vypůjčená koloběžka zjistí třeba jedenapůlnásobek běžné váhy, tak víme, že něco není v pořádku. Jedná se mimochodem o zcela unikátní systém vyvinutý Boltem, o jehož patentovou ochranu jsme již požádali. V současné době jezdec zatím jen dostane varování, aby ve dvou na koloběžce nejezdil, ale již připravujeme sankce pro ty, kdo tak budou činit opakovaně.

A co alkohol? Podle lékařů přibývá zraněných podnapilých jezdců na vašich koloběžkách.

Systém prevence tandemového ježdění není jedinou unikátní inovací. Vymysleli jsme také test reakčních schopností, jehož účelem je vyhodnotit, zda je jezdec střízlivý. O víkendových večerech aplikace jezdce požádá, aby poklepal na ikony zpodobňující zakázané způsoby jízdy, a jen pokud uživatel testem projde, může na stroji vyrazit. Test bude povinný pro všechny jezdce v pátek a v sobotu večer od půlnoci do čtyř hodin, a to primárně v lokalitách s bujarým nočním životem.