Sražené káně se vozilo celý den na střeše dodávky, pomohli až strážníci

Řidič skříňové dodávky strážníky přivolal ve čtvrtek po páté hodině odpolední na čerpací stanici v Pardubicích-Dražkovicích. Slyšel totiž podezřelý šramot a pak si v prostoru za kabinou všiml čouhajícího křídla.



Strážníkům řekl, že už někdy kolem sedmé ranní slyšel náraz do kabiny, ale protože ve zpětných zrcátkách nic podezřelého neviděl a poté už byl klid, nevěnoval ráně pozornost.



„Zajeli jsme pod světla a poprosili paní u obsluhy, jestli by nám půjčila žebřík,“ popsal jeden ze strážníků, kteří káně zachraňovali.

Dravec se však bránil a nebylo snadné jej vylovit. „Po několika minutách intenzivního odporu skončil v odchytové síti a následně v péči pracovníka Záchranné stanice Pasíčka,“ uvedla mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.

Káně z anabáze vyvázlo takřka bez úhony. „Prošlo prohlídkou, zda není zraněné, a byla provedena i zkouška jeho koordinace a reakce. Na to, co měl dravec za sebou, byl v dobré kondici, takže nyní ho čeká dvoudenní pozorování a poté bude opět vypuštěn do volné přírody,“ dodala Klementová.