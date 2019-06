Zatoulaný kůň utekl před strážníky do lesa, museli zastavit hlavní tah

Na zhruba dvacet minut musel být uzavřen i hlavní tah, čtyřproudová rychlostní silnice I/37 z Pardubic na Hradec Králové.



„Kůň se dostal nebezpečně blízko silnice. Původně jsme ho měli nahnaného na louce vedle Möbelixu, ale jakmile nám vběhl do lesa, neměli jsme moc možností, jak ho usměrňovat. Byl vyplašený, dělal si, co chtěl, a bylo nebezpečí, že by se mohl střetnout s projíždějícími auty,“ řekl k manévrům mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

Do akce se zapojilo celkem osm mužů.



Silnice byla znovu průjezdná poté, co si koně odvezl soukromý chovatel.

Odchyt zaměstnal i strážníky z jízdního oddílu, kteří přitom měli ráno jet na akci se školáky na pardubické Dukle.

„Za dětmi ze ZŠ Resslova jedeme teď. Koně uvidí jako odměnu po vysvědčení,“ hlásil před devátou hodinou po úspěšném odchytu Jiří Sejkora.