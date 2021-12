Jízdní řády poznamenají hlavně výluky, rychlíky se vrátí do původních časů

Rozsah regionální dopravy na tratích, které obslouží České dráhy (ČD) na základě objednávky Pardubického kraje, zůstane na obdobné úrovni jako dosud.

„Kvůli souběhu několika výluk jsme byli před rokem nuceni v našem kraji změnit jízdní řády regionální dopravy, aby vše navazovalo a cestující i přes jistá omezení mohli cestovat pohodlně a bez nějakých větších problémů. I přesto, že rozsáhlá výluková činnost bude v našem kraji pokračovat i v příštím roce, jízdní řády dálkové dopravy se vracejí do stejných časů, jako tomu bylo před rokem,“ uvedl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Provoz na železnici ovlivní zejména dlouhodobé výluky a nasazení autobusů mezi Chocní a Ústím nad Orlicí či mezi Pardubicemi a Stéblovou.

„V souvislosti s probíhající výlukovou činností mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí bude od nového jízdního řádu zrušena zastávka Bezpráví. Od února až do konce roku budou všechny vlaky (až na 2 páry) v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí, popřípadě až Česká Třebová nahrazeny autobusy,“ uvedl mluvčí ČD Petr Pošta.

Kvůli probíhající modernizaci uzlu Pardubice a pracím na zdvojkolejnění úseku Pardubice – Stéblová nebudou do začátku března jezdit vlaky mezi nádražím a Rosicemi nad Labem. „Poté by až do července měla následovat výluka celé trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Od podzimu by pak měl být zahájen dvojkolejný provoz mezi Rosicemi a Stéblovou,“ sdělil Petr Pošta.

Největší změny lepší návaznost vlaků z Heřmanova Městce na Přelouč a Prahu

více vlaků na trati Chrudim - Moravany - Holice

zastavování expresů v Chocni každou hodinu okolo 30. minuty

zrychlení jízdy vlaků do Litomyšle

zavedení nových vlaků na trati Letohrad - Hradec Králové (6:33, 19:33) a opačně (5:05, 14:03 a 21:05).

rychlíky Svitava se okolo celé hodiny setkávají každé 2 hodiny ve Svitavách s návazností vlaků na Poličku

v sezoně nové vlaky k hradu Rychmburk ze Žďárce u Skutče i Svitav

Do provozu na trati z České Třebové do Letovice výrazně vstoupí i roční výluka mezi Brnem a Blanskem a na čtvrt roku bude rovněž přerušen provoz mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou kvůli zajištění svahu u Hradce nad Svitavou. Cestující tak často čeká cestování náhradní autobusovou dopravou.

S ohledem na posuny rychlíků i osobních vlaků na hlavní trati dojde také k úpravě odjezdů a příjezdů u většiny vlaků na tratích v blízkosti koridoru, respektive jejich návratu do původních časů.

Týká se to jak tratě Přelouč – Heřmanův Městec, kde se příjezdy a odjezdy vlaků přizpůsobily směnám v přeloučském Kiekertu, tak tratě Choceň – Litomyšl, kam bude dobrá návaznost vlaků zajištěna díky opětovnému zastavování expresů v Chocni, a to vždy okolo 30. minuty každou hodinu v obou směrech.

Díky modernizaci tratě mezi Cerekvicí nad Loučnou a Litomyšlí se také o čtyři minuty zkrátí na celé trati jízdní doby vlaků.

Lepšího spojení na Hradec Králové se dočkají také v Letohradu, kde provoz spěšných vlaků posílí tři další spoje.

Do původního režimu se vrací provoz na trati Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče.

„Rychlíky Svitava se budou ve Svitavách opět potkávat okolo celé hodiny, takže na trati směr Polička budou opět jezdit vlaky tak, že odjedou krátce po celé hodině ze Svitav a za necelou hodinu dorazí do Pusté Kamenice, aby o další hodinu později přijely do Svitav k přípojným rychlíkům,“ připomněl mluvčí ČD.

V provozu zůstanou přes léto zavedené víkendové vlaky ze Svitav a Žďárce u Skutče k hradu Rychmburk v Předhradí. Dva páry vlaků tam navíc ještě přibudou.

K žádným podstatným změnám z pohledu jízdního řádu nedojde na trati směrem na Havlíčkův Brod.

Nová zastávka Orel od léta

Největší novinka tak připadá na červen, kdy bude na této trati otevřena nová zastávka Orel. „Rozsah zastavování v této zastávce bude teprve upřesněn,“ dodal mluvčí.

Vlaky společnosti Leo Express se po roce rovněž vrátí ke svým původním jízdním řádům. Novinkou budou nově v letních měsících prodloužené spoje z Dolní Lipky do Hanušovic i v pracovní dny.

Příjemnou změnou, která by měla nastat v průběhu nového jízdního řádu, je i dokončení modernizace koženkových vozů Bdmtee, s nimiž se cestující setkávají v osobních vlacích mezi Kolínem, Pardubicemi a Českou Třebovou.

Od 12. prosince dojde v kraji navíc ke změně ceníku jízdného. „Pro cestující to ale nebudou žádné velké částky, zvyšování cen bude v řádech korun,“ doplnil Kortyš s tím, že jde o reakci na zdražování vstupů v čele s vývojem cen pohonných hmot a dalších provozních nákladů.