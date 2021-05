Sto padesát let jezdí vlaky přes obec, teď tam konečně vznikne zastávka

Otázka není, proč v obci Orel na Chrudimsku bude nová železniční zastávka. Spíše je na místě se ptát, proč tam není už dávno.

„Obec to řešila už před pětadvaceti třiceti roky. Nakonec se nám povedlo připravit žádost a Správa železnic s vybudováním nové zastávky na znamení souhlasila,“ řekl starosta Orle František Horník.

Zdá se, že pro obec nebylo zase tak těžké Správu železnic přesvědčit. Musela si pořídit studii, která i na základě průzkumu mezi obyvateli dokázala, že zastávka má smysl a lidé ji budou využívat. A získat podporu kraje.

Jak se v kraji staví zastávky Vlakové zastávky postavené po roce 1989 Jeníkovice Luková u Rudoltic Černovír Závratec Borová u Poličky zastávka Nejnovější zastávky Červená Voda – Pod Rozhlednou (2015) Opatovice nad Labem (2015) – původní stanice Opatovice nad Labem získala přídomek Opatovice nad Labem – Pohřebačka Co Správa železnic postaví Orel (2022) Stéblová obec (2023 nebo 2024) O vzniku kterých zastávek se ještě jedná? Blato (u přejezdu mezi Blatem a Dřenicemi) Chrudim – U stadionu (mezi Tescem a Píšťovy) Pardubice centrum (Zastavovat by tam mohly vlaky od Hradce Králové i od Chrudimi) Březová nad Svitavou město (vedle náměstí) Oldřiš zastávka (další zastávka mezi Borovou a Poličkou)

Zastávka vznikne na pruhu pozemků mezi železnicí a rodinnými domy, jejichž majitelé tam pěstují zeleninu a brambory a užívají si klidu a výhledu na Železné hory.

Z pochopitelných důvodů se některým z nich chystaná změna nelíbí. „Všichni to nekvitují, ale pozemky, na kterých zastávka vznikne, jsou obecní,“ řekl starosta.

Na druhou stranu část z bezmála 800 obyvatel se těší, že bude mít jednodušší cestování a nebude odkázána pouze na autobusy. Na základě dotazníkového šetření se ukázalo, že denně by mohlo zastávku v Orli využít 157 lidí. Zhruba polovina z nich by měli být zaměstnanci největšího tamního zaměstnavatele – firmy Alukov, výrobce zastřešení teras a bazénů.

„Zastávka bude vybavena bezbariérovým nástupištěm o délce devadesát metrů a přístřeškem pro cestující. Celkové náklady na vybudování zastávky nyní odhadujeme na 16,5 milionu korun,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Dodal, že v současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. „Vlastní realizaci stavby v současné době předpokládáme v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku,“ uvedl Gavenda.

Vlak bude stavět ve Stéblové, uvažuje se o centru Pardubic

V dohledné době vznikne v Pardubickém kraji ještě jedna zastávka ve Stéblové, jejíž vybudování je součástí stavby dvoukolejky mezi Pardubicemi a Stéblovou. Vyroste u železničního přejezdu, obě nástupiště budou osvětlena, vybavena přístřešky a informačním systémem a rozhlasem.

Obec si vymohla, že směrem k zástavbě bude oplocení, které bude tamní obyvatele chránit před hlukem. Po celém Pardubickém kraji je ale řada dalších obcí, které by rády přesvědčily stát, aby investoval do lepší dostupnosti vlakových spojů i u nich.

Třeba v Březové nad Svitavou, kde je zastávka na kraji půldruhého kilometru od náměstí. Nová by mohla vzniknout přímo u náměstí.

„Určitě bychom měli zájem a věřím, že by zastávku lidé využívali. Vlakem je to do Svitav dvanáct minut, autobusem, když jede přes Pohledy, tři čtvrtě hodiny,“ uvedla místostarostka Březové nad Svitavou Jitka Bencová.

Stále je ve hře pro cestující atraktivní možnost, že se na železnici objeví nová zastávka Pardubice centrum. Ta by byla umístěná mezi podjezdem ulic Jana Palacha a 17. listopadu a podchodem spojujícím ulice Rokycanova a Sladkovského.

Teoreticky by tak bylo možné cestovat z Chrudimi či Hradce Králové až do centra Pardubic, a nikoliv jen na hlavní nádraží, odkud je to do středu města docela daleko.

Už šest let slouží nová vlaková zastávka v Červené Vodě. „Lidem určitě pomohla. Nemohu ale tvrdit, že je zastávka hodně využívaná, lidé od železnice odcházejí, často je pro ně jednodušší či pohodlnější sednout do auta,“ řekl starosta Červené Vody Petr Mareš.