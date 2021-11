Vlaky do Chrudimi vyjedou až v prosinci, harmonogram modernizace to neohrozí

Od května vlaky mezi Chrudimí a Pardubicemi jezdit nemohou. Lidé se nedostanou z hlavního nádraží vlakem ani do Hradce Králové. Kvůli opravě pardubického i rosického nádraží musí pasažéři do autobusů, které poskytují náhradní dopravu.

Tento stav měl původně skončit 18. listopadu. Ovšem nestane se tak. Správa železnic nestihla včas modernizovat trať mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem. V úseku roste i nový dvojkolejný most přes řeku Labe.

„V původním plánu bylo nepřetržitou výluku mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží – Pardubice-Rosice nad Labem ukončit k 18. listopadu 2021. Z důvodu námitek jednoho z účastníků ke stavebnímu řízení došlo k zahájení stavby o dva měsíce později. Posun zhotovitel částečně dohnal, ale přesto byla změna termínu nutná. Uvedení do provozu je tedy plánováno na 17. prosince 2021,“ uvedla tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Ovšem ani po otevření zmíněného úseku od kolejí dělníci nezmizí. Stavět se bude dál. Celá přestavba železničního uzlu Pardubice, která i s ostatními stavbami spolyká zhruba deset miliard korun, skončí až za dva roky.

„V rámci zdvoukolejnění trati mezi Pardubicemi a Stéblovou momentálně přesouváme labský železniční most do provizorní polohy a napojujeme na něj chrudimskou a pardubickou trať. Ve stávající poloze začneme budovat nový dvoukolejný most při zachování železničního provozu,“ uvedla Friebová, která tak zároveň popisuje jeden z hlavních bonusů obří železniční stavby.

Dosud totiž přes Labe vedla jen jedna kolej, a tak v Rosicích nad Labem na sebe musely čekat vlaky na Hradec Králové a na Chrudim. Dopravu to logicky zpomalovalo.

Stavba je však natolik náročná, že od začátku odborníci počítali s možným zdržením. „Zasahujeme do řeky, je riziko, že se tam něco zpozdí. Ale všichni vymýšlejí, jak to stihnout,“ řekl projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner, podle kterého jde o unikátní stavbu.

„Most přes Labe je výjimečná stavba, která se nedělá každý den. Začali jsme posunem starého mostu, dobudují se pilíře tak, aby se most mohl vysunout do strany, do nové polohy. Poté co se původní místo uvolní, se vybourají pilíře a začneme stavět pilíře a opěry nového mostu,“ popsal plán stavby.

Most a přestavba nádraží v Rosicích celkem vyjde na 2,7 miliardy korun. Dvakrát tolik pak stojí projekt s názvem Rekonstrukce železničního uzlu Pardubice. A nutno dodat, že dělníci nezahálejí. Každý, kdo občas jede vlakem, může sledovat, jak rychle rostou dvě nová nástupiště. A to i přesto, že vlastně úplně zmizela, dělníci je zbourali až do základů.

„Práce na obou stavbách běží podle harmonogramů, v prosinci uvedeme do provozu 1. a 2. nástupiště ve stanici Pardubice a obnovíme provoz ve směru na Hradec a Chrudim v nezávislé trakci,“ doplnila mluvčí Správy železnic.

Stavební firmy už také vyměnily most nad koridorem nedaleko rafinerie Paramo. Po nové ocelové konstrukci budou jezdit vlaky právě na Chrudim. Most se přitom montoval na letišti a na místo určení ho dovezl speciální vlak.

„Letiště jsme zvolili především proto, že nabízí komfortní prostor. Je zde zpevněná plocha přístupná pro dlouhé návěsy a pro postavení jeřábu. Navíc sem vede vlečka letiště, která je málo využívaná a bylo možné ji pronajmout, a most tak svařovat přímo nad kolejí, po které se následně převážel,“ řekla Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti Eurovia, která stojí v čele sdružení firem provádějících modernizaci železničního uzlu Pardubice.

Na začátku října stavaři přivezli po kolejích z letiště k Paramu nový most, po kterém budou od prosince jezdit vlaky ve směru na Havlíčkův Brod:

