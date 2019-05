Festivalová sezona začíná, na Pardubicku se předvede mnoho známých kapel

Tři měsíce plné festivalů a hudby čeká Pardubický kraj. Výživný program open air akcí vypukne za dva týdny v Pardubicích a pak se bude festival střídat s festivalem až do poloviny prázdnin. Redakce MF DNES představuje program na těch největších a nejvíce navštěvovaných akcích

1. Pardubice, 17. - 18. května, Pardubický majáles

Za jeden z otvíráků festivalové sezony lze jistě označit Pardubický majáles. Dvoudenní akce přivítá celou řadu interpretů. Mezi největší taháky bude patřit vystoupení kapel Monkey Business, Mandrage, MIG 21, Sto zvířat či Wohnout. Na akci zahraje také mnoho různých DJ. Majáles se z areálu mezi vysokoškolskými kolejemi posunul před několika lety na travnatou plochu u koupaliště Cihelna, která nabízí návštěvníkům větší komfort.



2. Choceň, 31. května - 1. června, Jachtafest

V přírodním parku Peliny v Chocni se bude konat Jachtafest, který je podle pořadatelů určený pro celou rodinu. Na návštěvníky bude čekat třeba Olga Lounová, Lukáš Pavlásek, Anna K., UDG či Divokej Bill. V areálu bude připravena také klidová zóna a dětský koutek. Pořadatelé slibují kombinaci skvělé hudby, dobrého jídla, pití a úžasného prostředí. Po každém festivalovém dni následuje afterparty.

3. Svojšice, 31. května, Letní festival Svojšice

Pan-Pot, Amelie Lens, Camo & Krooked, No. Dolls, Danny Byrd, InsideInfo a mnoho dalších vystoupí na hudebním festivalu v letním areálu ve Svojšicích u Pardubic. Pro hosty pořádají organizátoři svozy. Autobusy odjíždějí z nástupiště číslo 12 uvnitř areálu autobusového nádraží Pardubice. Pro lepší orientaci budou autobusy polepeny plakáty festivalu. Plánovaný odjezd prvního spoje je v 17 hodin, pak se bude jezdit po půl hodině.

4. Žamberk, 6. - 8. června, Jamrock

Na pěti pódiích se představí v Žamberku na padesát kapel. Ve čtvrtek se návštěvníci mohou těšit například na Rybičky 48, Alkehol či kapelu Vendetta FM. V pátek vystoupí třeba skupina Dilana z USA, Škwor, MIG 21, Skyline, Kamil Střihavka a další a v sobotu program vyvrcholí vystoupením kapel Chinaski, Dymytry, Wohnout a dalších. Festival se koná už podvanácté.

5. Hlinsko, 8. června, Rychtář Fest

Rychtář Fest, který si již před lety našel své místo na letní festivalové mapě, si pro své návštěvníky letos připravil například koncert populární hudební skupiny Kryštof. Podle pořadatelů se diváci mohou těšit na velkolepé pódium, masivní zvuk, speciální světelnou scénu, LED projekce a efekty. Jako další dorazí Horkýže Slíže, Mirai, Lenny nebo slovenský raper Majk Spirit.

6. Pardubice, dostihové závodiště, 12. - 13. července, Létofest

První zastávkou Létofestu budou i letos Pardubice. Návštěvníci si stejně jako loni vychutnají vystoupení celé řady kapel. V pátek festival odstartuje Xindl X a poté vystoupí třeba Pražský výběr, MIG 21, Monkey Business a Mandrage. Sobotní program začíná v 15 hodin koncertem Marka Ztraceného a na programu jsou také Wanastovi Vjecy, Divokej Bill či Lenny. Návštěvníci festivalu mají možnost využít stanového městečka.

7. Kunětická hora, 19. - 20. července, České hrady

Účastníky už zná také festival České hrady, který už léta zastavuje na Kunětické hoře. Letos přijede například Lucie Bílá a skupina Arakain, Kryštof, Marpo, No Name, Visací zámek a další. „Svá kola a batohy si jako každoročně můžete bezpečně odložit v úschovně, kterou zpravidla najdete poblíž pokladny u vstupu do festivalového areálu,“ informují pořadatelé. I letos je možné využít stanových městeček a kempů.