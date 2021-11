Pardubické Dynamo je zpět v čele žebříčku návštěvnosti

Tým sbírá body a drží se v popředí tabulky. Co je ale ještě důležitější – opět na něj začal chodit plný stadion. Po slabších pěti sezonách, ve kterých Dynamo převážně bojovalo o zachování extraligové příslušnosti, a loňské covidové odstávce se klub vrátil na první místo v tabulce návštěvnosti.

Na domácí zápasy Pardubic chodí v průměru 8 103 lidí. Druhá Sparta je na tom o plnou tisícovku hůře.

„Lidé jsou skvělí a chodí jich doopravdy hodně,“ libuje si třeba spolehlivý obránce Dynama Juraj Mikuš. Slovenský reprezentant přišel do Pardubic v době největší herní a tím pádem i fanouškovské bídy. Nyní si poprvé užívá časté děkovačky před napěchovanou halou.

„To je fakt pecka. Je neuvěřitelné, v jakém množství tu chodí na hokej,“ řekl zase útočník David Cienciala. Také borec, který prošel Třincem či Mladou Boleslaví, poprvé cítí, jaké to je, když ho do útoku žene i deset tisíc fanoušků jako v nedělním derby proti Hradci Králové.

„Píšu si s klukama z Třince, kde teď lidí chodí strašně málo. Kluci probírali, že skoro nikdo není v kotli, a tady je to každý zápas úplně narvané. Klobouk dolů, když si musí dělat testy a různé věci, aby se na ten hokej vůbec dostali. Asi to fakt milují,“ dodal Cienciala.

Letošní návštěvnost klubů Domácí zápasy 1. Dynamo Pardubice 8103 2.Sparta Praha 7169 3.Kometa Brno 6158 4. Budějovice 5872 5. Liberec 4760 6. Olomouc 4641 7. Vítkovice 4 313 8. Hradec Králové 3847 Pozice Dynama v minulých letech 2011/12: 1. místo 8380 fanoušků 2012/13: 1. místo 8490 2013/14: 1. místo 8037 2014/15: 1. místo 8298 2015/16: 2. místo 7792 2016/17: 3. místo 7172 2017/18: 2. místo 7720 2018/19: 3. místo 7328 2019/20: 2. místo 7852

Pozice lídra v počtu fandů na domácích zápasech přitom Pardubicím patřila pravidelně od sezony 2000-2001. Tehdy se z Finska vrátil ikonický forvard Otakar Janecký a hlavně se povedlo přestavět oprýskaný zimní stadion na moderní arénu.

S tím se spojily skvělé výsledky týmu, které do roku 2012 vyústily ve tři tituly a další dvě finále. Není tak divu, že Pardubice byly nejnavštěvovanějším klubem patnáct let v řadě. Nyní se tedy jen vrací na dobře známé příčky.

„Tabulku návštěvnosti extraligy vedeme, na ledě musíme ještě přidat,“ uvedl začátkem listopadu na Twitteru majitel klubu Petr Dědek.

Šéf bude spokojený až s titulem

Ten já znám svou touhou po úspěchu, a proto zatím z průběhu sezony nejásá. Alespoň co se sportovní stránky týče.

„Všeobecná spokojenost nepanuje. Jsem náročný a spokojený budu až ve chvíli, kdy budu držet v ruce pohár pro mistra. Ale v zásadě se dá říct, že zatím jsem spíše spokojený než naštvaný. Tým má sílu, otáčí zápasy, vyhrává v prodlouženích,“ uvedl Dědek, který stejně jako tisíce dalších těžce trávil porážku s Hradcem.

„Derby se nám nepovedlo a byli jsme naštvaní hlavně kvůli fanouškům. Je ale třeba přiznat, že Hradec hrál velmi dobře a na konci měl i štěstí. Musíme některé detaily hry vylepšit. Ale je stále první polovina soutěže, máme čas na tom pracovat,“ uvedl Dědek, který fanouškům slíbil do roku 2023 mistrovský titul. Právě na jeho začátku totiž bude Dynamo slavit sto let od svého založení.

K tomu je však ještě daleko. Základní část soutěže má za sebou zatím jen 22 z celkových 60 kol. Pak následuje těžké play off, které letos bude hrát dokonce 12 týmů.

Jedno je však jisté už nyní, i přes stále přetrvávající covidové omezení a šířící se nákazu fanoušci Dynama už zase chodí hojně do enteria areny a většinou se z ní vracejí spokojení.

„Osobně jsem nejvíc šťastný za to, že konečně mohou na hokej lidi a že jich chodí hodně. Za to jim chci poděkovat. Vím, že to také nemají snadné, jsme ve válce s covidem, která stále nekončí. Jsme zpátky na čele žebříčku návštěvnosti a toho si velmi vážím. Ostatně kvůli lidem ten hokej děláme,“ dodal Petr Dědek, který klub koupil od města v červnu loňského roku.