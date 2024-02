Dozorci v případu mučení vězeňkyně trvají na své nevině, poškozená chce milion

Všichni aktéři se dobře znají, přesto se při dnešním hlavním líčení objevila nová postava. Vedle státního zástupce si totiž sedl zmocněnec poškozené, který pro ni žádá milion korun jako nemajetkovou újmu.

Čtyři dozorci a dvě dozorkyně trvají na své nevině a prostřednictvím svých advokátů žádají, aby byli zproštěni obžaloby. Případ je z ledna 2020. Už třikrát o něm rozhodoval Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Dvakrát aktéry zprostil viny, potřetí odešli s tříletými podmínkami a zákazem činnosti v bezpečnostních sborech na dobu dvou let.

Případ teď znovu skončil u odvolacího krajského soudu.

Poškozená žena je ve výkonu trestu potřinácté. Kromě světelské věznice pobývala také v Ruzyni a nově je umístěna v opavské věznici v zařízení pro nepřizpůsobivé osoby. Například psychologové ve světelské věznici s ní podle advokáta Honzíka jednali vždy ve dvou.

„Tato kauza je masivně sledovaná příslušníky vězeňské služby a chtěl bych zájemcům doporučit, aby nechodili do vězeňské služby, je pravda že budou mít spíš podprůměrnou mzdu, budou mít přesčasy a nebudou mít čas na rodinu. Pro vězně to pak znamená, stěžujte si, ono se určitě něco chytne,“ řekl advokát Zdeněk Honzík, který se ve vězeňské službě pohyboval 23 let.

Všichni obžalovaní jsou po celou dobu postavení mimo službu.