Pardubický hejtman Netolický chystá novou koalici, za rok chce uspět

Značka ČSSD už není zárukou úspěchu. Spíše je to přesně naopak. V Pardubickém kraji pro ni hlasovalo při víkendových volbách do Evropského parlamentu necelých pět tisíc voličů, což stačilo na chabých 4,22 procenta hlasů.

Hejtman Martin Netolický z ČSSD to podle svých slov považuje za zásadní neúspěch, který se už nesmí opakovat. V nadcházejících krajských volbách v roce 2020 ale strana podle jeho názoru bude k úspěchu potřebovat pomoc od „regionálních partnerů“, jinak nemá šanci.

„Už jsem na takovém projektu začal pracovat. Patřím mezi lidi, kteří neradi chodí do prohraného boje. Proto jsem začal oslovovat významné osobnosti v Pardubickém kraji a dovedu si představit koaliční kandidátku, na které budou ti nejlepší ze středu sociální demokracie a samozřejmě úspěšné osobnosti, úspěšní komunální politici,“ řekl hejtman.

Krajské volby v Pardubickém kraji v roce 2016 sice vyhrálo hnutí ANO s 19,2 procenty hlasů, nicméně skončilo v opozici, protože Netolického ČSSD (18 %) se okamžitě po uzavření volebních místností domluvila na sestavení krajské vlády s Koalicí pro Pardubický kraj (15,7 %), ODS (9 %) a se Starosty (5,6 %).

Jednoduchý trik, jak přilákat více voličů upozaděním stranické značky, využívají v Pardubickém kraji už od roku 2004 lidovci.

KDU-ČSL na troskách rozpadlé Čtyřkoalice vytvořila Koalici pro Pardubický kraj, kam láká úspěšné starosty.

Jak se volilo v kraji Pardubický kraj Volební účast 28,81 %

1. ANO 22,24 %

2. Piráti 14,00 %

3. ODS 13,75 %

4. KDU-ČSL 9,62 %

5. TOP 09+STAN 9,48 %

6. SPD 8,35 %

7. KSČM 7,25 %

8. ČSSD 4,22 % Pardubice Volební účast 30,60 %

1. ANO 23,09 %

2. ODS 15,99 %

3. Piráti 15,37 %

4. TOP 09+STAN 10,27 %

5. SPD 8,78 %

6. KSČM 6,25 %

7. KDU-ČSL 5,37 %

8. ČSSD 3,65 % Chrudim Volební účast 29,41 %

1. ANO 20,63 %

2. ODS 16,87 %

3. Piráti 14,01 %

4. TOP 09+STAN 10,85 %

5. SPD 8,40 %

6. KSČM 7,75 %

7. KDU-ČSL 7,32 %

8. ČSSD 3,80 % Česká Třebová Volební účast 28,96 %

1. ANO 24,08 %

2. Piráti 13,64 %

3. ODS 12,63 %

4. SPD 11,63 %

5. KDU-ČSL 8,40 %

6. TOP 09+STAN 7,73 %

7. KSČM 6,12 %

8. ČSSD 5,95 % Svitavy Volební účast 23,48 %

1. ANO 25,27 %

2. Piráti 12,49 %

3. ODS 11,75 %

4. KSČM 10,07 %

5. SPD 8,95 %

6. KDU-ČSL 8,41 %

7. TOP 09+STAN 7,96 %

8. ČSSD 5,76 % Ústí nad Orlicí Volební účast 32,17 %

1. ANO 23,86 %

2. Piráti 14,21 %

3. ODS 13,66 %

4. KDU-ČSL 10,30 %

5. SPD 9,36 %

6. TOP 09+STAN 9,31 %

7. KSČM 6,77 %

8. ČSSD 3,77 %

Další politická uskupení nepřesáhla hranici 3 %

V posledních volbách nabídla voličům například starosty Svitav, Ústí nad Orlicí, Chrudimi a na kandidátce byla i bývalá primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. I díky tomu náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL) ještě nikdy nechyběl ve vedení Pardubického kraje. Teď se zdá, že o populární komunální politiky by se nyní lidovci mohli se sociálními demokraty přetahovat.

Opoziční zastupitel Pardubického kraje Jan Procházka (ANO) si myslí, že počet vhodných nezávislých kandidátů je omezený. „ČSSD i Koalice pro Pardubický kraj se budou ucházet o podobný typ osobností,“ řekl Procházka, podle něhož by to do budoucna mohlo zhoršit vztahy mezi dnešními koaličními partnery.

Hejtman Martin Netolický ale odmítá, že chce lidovecké kandidátce přebírat lidi. „V žádném případě nikomu nebudu tunelovat kandidátku. Kolega Línek má nějaký koncept, já mám z hlediska konceptu krajských voleb představu odlišnou,“ uvedl Netolický.

Hejtman, který v březnu po roce skončil ve funkci místopředsedy ČSSD, si myslí, že i v ostatních krajích by měli sociální demokraté jít do krajských voleb v koalici s nezávislými kandidáty.

„Ukazuje se, že komunální i krajské volby jsou úplně odlišné od voleb celostátních, ať už parlamentních či evropských. Takže si myslím, že takový projekt má smysl, a doufám, že přesvědčím kolegy, že toto je správná cesta pro sociální demokracii,“ řekl Netolický.

Ve volbách do Evropského parlamentu měla sociální demokracie v kraji bídný výsledek v podstatě všude. Dokonce i v Moravské Třebové, která kdysi bývala baštou ČSSD. Ještě před pěti lety tam posbírala bezmála pětinu hlasů, letos tam sociální demokraté obdrželi jen 5,22 procenta hlasů. Naopak komunisté ve stejném městě si pozice plus minus udrželi, brali bezmála třináct procent hlasů.

V Pardubickém kraji zvítězilo hnutí ANO s 22,24 procenta hlasů, což je o více než procentní bod lepší výsledek než v celém Česku. Tradičně slušný výsledek měla KDU-ČSL, která v kraji zaznamenala 9,6 %, zatímco v celostátním sčítání to bylo 7,2 %.