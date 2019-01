Hejtman Netolický se za „gaunera“ omlouvat nemusí, rozhodl odvolací soud

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický by si v budoucnu měl dávat větší pozor na to, co říká, a nepoužívat pejorativní výrazy. I tak by se dal shrnout závěr jeho soudního sporu se zbrojařem Martinem Rudolfem.