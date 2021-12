Lanškroun chce u rybníka postavit koupací biotop, vyjde na 55 milionů

Nový biotop nedaleko Lanškrouna bude na první pohled vypadat jako další přírodní rybník, ovšem o sofistikované čištění vody se budou starat mechanicko–biologické filtry a vodní rostliny.

Se studií koupacího biotopu se na konci listopadu seznámilo vedení města. Nová plovárna o délce 25 metrů a šířkou 10 metrů by měla vyrůst na pláži Dlouhého rybníka a zčásti by měla zasahovat i do něj.

Obě vodní plochy by měl oddělovat pouze chodník.

„Lanškroun si nové koupaliště s čistou vodou zaslouží. Chtěli bychom také citlivě navázat na historii této lokality, a pokud vše bude probíhat podle našich představ, mohli bychom na přelomu příštího roku začít s realizací,“ řekl místostarosta Lanškrouna Miloš Smola, který má biotop ve své gesci.

V areálu stávajícího koupaliště by mělo kromě samotné vodní plochy vzniknout dětské brouzdaliště s potůčkem, koupací biotopový bazén se dvěma moly a samostatným toboganem s dopadištěm. Počítá se s vybudováním oplocení, komunikací i sociálního a technického zázemí.

Z terasy bude výhled na rybník

Koupací biotop Rozměry biotopu: 25 m x 10 m Celková plocha (bez biologické části): 2 109 m2 Celková vodní plocha (včetně biologické části): 2 389 m2 Brouzdaliště: 230 m2 Plocha pro neplavce + pláže:400 m2 Plocha pro plavce: 1 405 m2 Dopadiště tobogánu: 74 m2 Plocha biologie celkem: 280 m2 Pobytová plocha (intenzivně využitelná): přibližně 5 000 m2 Celková plocha přírodního areálu u Dolního rybníka: cca 28 tis. m2

„Studie počítá i se zapojením stávající restaurace s prodlouženou terasou, ze které bude nerušený výhled na rybník. Vše je navrženo tak, aby se jednotlivé aktivity vzájemně nerušily. Minigolf a prostor pro další rekreační aktivity budou zachovány,“ uvedla Tereza Juřinová z lanškrounského městského úřadu.

Koupání v koupacím biotopu bude i zdravější, neboť bude využívat biologické funkce rostlin k přirozenému čištění vody bez přidávání chemických přípravků. Tím podstatným na záměru jsou výrazně menší provozní náklady oproti standardním bazénům s chlorovanou vodou.

„S autory proběhlo několik jednání. Mohu ocenit jejich snahu o vnímání naší vize a pozorné uchopení zadání. Vytvořili návrh, který citlivě reaguje na genia loci, rozšiřuje bohatou nabídku aktivit a rozvíjí areál vhodným způsobem tak, aby došlo jen k nejnutnějším změnám.

Důraz byl kladen na zachování oblíbených komunikačních tras, na minimalizaci zmenšování pláže a zachování upraveného nábřeží,“ dodal městský architekt Oldřich Bittner.