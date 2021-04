Brtnice si chce splnit svůj dávný sen, plánuje stavbu biotopu ke koupání

Forma přírodního biotopu určeného pro rekreaci je Brtnickým bližší než klasické umělé koupaliště. „Jeho vznik, provoz i údržba by nás navíc v porovnání s biotopem vyšlo mnohem dráž,“ řekla brtnická starostka Miroslava Švaříčková (ODS).



Město se nechalo inspirovat přírodním biotopem v nedaleké Třešti, kde je přírodní koupaliště Malvíny. Zástupci radnice se byli podívat také na další lokality, například na biotop v Divišově na Benešovsku.

Podle starostky Švaříčkové je myšlenka na vznik koupaliště v Brtnici už letitá.



„Koupaliště je to, co nám tady chybí. Jiné koupání nemáme. Můžeme jezdit do Jihlavy nebo Třeště. Lidé se jezdí koupat do Jestřebí nebo do rybníků v okolí. Vznik koupaliště je dlouhodobý požadavek jak od občanů, tak od zastupitelů,“ poznamenala starostka.



Už v roce 2011 měla Brtnice vypracovanou studii na přírodní koupaliště, ale ze záměru sešlo. „Bohužel to bylo v lokalitě, kde byla nutná změna územního plánu. A tu se nepodařilo prosadit,“ vysvětlila Švaříčková s tím, že deset let stará studie, od níž město nakonec upustilo, počítala i s vybudováním inline dráhy pro bruslaře.

Milovníci koní přijdou o parkurové závodiště

Nově vybraná lokalita se nachází na pozemku města a pro realizaci přírodního koupaliště není nutná změna územního plánu.

„Město vybíralo ze tří možných míst. Jedno bylo v údolí Na Nivách v obydlené části města. Další místo - směrem do Černých lesů - je zase daleko mezi poli. Třetí lokalita, bývalé fotbalové hřiště U Šimánkových, kde se nyní jezdí parkurové závody na koních, z nich byla nejlepší variantou,“ řekla starostka.

Jedno úskalí to však přece jen má. „Přijdeme tím o hřiště, kde se jezdí parkur. Mrzí nás to, ale je to vždy něco za něco,“ podotkla Švaříčková.

Podle místostarosty Jana Přibyla, jenž kandidoval za sdružení MYHA Brtnice mající vznik koupaliště ve svém volebním programu, vyhovuje velikost pozemku typu koupaliště. Uvažovaná denní kapacita návštěvníků je do 500 lidí.

„Koupací plocha by byla kolem jednoho tisíce metrů čtverečních,“ poznamenal Přibyl s tím, že k čištění by sloužily kořenové filtry.

Biotop by mohl být dokončen do tří let

K lokalitě vede místní komunikace. „K parkování by mohly sloužit blízké městské pozemky. To bude ale záležitost samotného projektu, na nějž se chystáme vypsat výběrové řízení. Zatím máme jen studii,“ upozornil brtnický místostarosta.

Naposledy se o přírodním biotopu na zastupitelstvu hovořilo při schvalování rozpočtu na tento rok. Zastupitelé vyčlenili částku dva miliony korun na zhotovení projektové dokumentace na vznik biotopu.

Celkem by vybudování přírodního koupaliště mělo stát kolem 26 milionů korun. „Zatím nevíme o dotaci, která by se k jeho vzniku vztahovala. Takže to bude otázka rozpočtu, případně nějakého úvěru,“ připomněl Přibyl. Podle něj je reálný vznik biotopu do tří let.

Vybudování přírodního koupaliště zvažují i v dalších vysočinských městech, třeba v Polné nebo Humpolci.