Prodražené automatické mlýny v Pardubicích mají být hotové na jaře 2023

„Staveniště chceme dodavateli předat co nejdříve, samotná stavba by podle smlouvy o dílo měla trvat 27 měsíců. Na jaře roku 2023, pokud půjde vše bez komplikací, by měla být stavební část hotová,“ řekl primátor Martin Charvát.

Město má jen na stavební část projektu vyčleněno 313 milionů korun. Něco bude stát stavební dozor a případné vícenáklady. Radnice ještě bude vybírat dodavatele na přípojky slaboproudu nebo úpravy části veřejných prostranství.



Přitom úplně na počátku město předpokládalo, že ho polytechnické dílny vyjdou na pouhých 90 milionů. A ne všem zastupitelům se prudké prodražení akce líbí.



„Projekt v mlýnech je jen jedním z více konkrétních příkladů projektů města (rekonstrukce radnice, terminál Jih apod.), u nichž došlo až k několikanásobnému navýšení konečných investičních nákladů projektu oproti prvotnímu záměru schvalovanému v zastupitelstvu,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas .

Řekl, že se mu podobný, stále se opakující mustr vůbec nelíbí. Zvláště když dalších 90 milionů má stát vybavení dílen, a celý projekt tak spolyká cenu oprav Letního stadionu, o které se diskutuje už 15 let.

„A stejně jako u všech ostatních podobných a relativně častých případů nejsou ze strany rady města objektivně, konkrétně a jasně pojmenovány příčiny a případné odpovědnosti. Ne z důvodu trestání kohokoliv, ale pro poučení pro budoucnost,“ pokračuje v kritice Haas, který vyjádřil i obavy o ekonomické zdraví města v těžké době koronakrize.



„V kontextu schválení projektu jsem se na jednání zastupitelstva již poněkolikáté pokusil hlasitě upozornit na zásadní problematické aspekty ekonomického chování rady města v letošním roce. Bez výsledku,“ dodal.

S placením výrazně pomůže Evropská unie

Radní projekt hájí, že bude pro město přínosný, navíc s jeho zaplacením výrazně pomohou dotace od Evropské unie. Ty třeba v případě zmíněného Letního stadionu na stole nejsou.

„Původní dotace na stavební část měla činit 139,7 milionu korun, nově by po navýšení mohla dosáhnout přes 170,7 milionu korun. Nic tak nebrání podpisu smlouvy s dodavatelem stavby,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Dílna a galerie budou stát místo skladu mouky. V areálů mlýnů, jejichž hlavní část je technickou památkou, jsou připraveny další stavby. Pardubický kraj přestavuje část objektu pro Východočeskou galerii. I tento projekt spolyká stovky milionů korun.



Další plány mají s budovami a prostranstvím manželé Smetanovi, kterým část areálu patří. Také budou čerpat evropské dotace. Město s nimi bude jednotlivé stavební fáze koordinovat.

Mlýny navržené architektem Josefem Gočárem jsou opuštěné od roku 2013. Město nabídku na odkup nepřijalo. V roce 2016 celý areál za 22 milionů korun koupili manželé Smetanovi. Část areálu s projektem na zástavbu prodali městu za 15,5 milionu korun, část areálu koupilo hejtmanství za 21 milionů korun.



Přitom bývalá primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková se snažila o to, aby město v roce 2014 koupilo celý areál od firmy Good Mills za pouhých 25 milionů. Podporu v zastupitelstvu ale nenašla.

Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic promění část mlýnů v kulturní a vzdělávací centrum. „Dopoledne a část odpoledne tam bude výuka pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních škol. Pozdní odpoledne a víkendy budou určeny pro veřejnost,“ uvedla mluvčí radnice Iveta Koubková.