Langerova vila se zahalí do barevného hávu, jinde advent výrazně omezí

Letošní advent ve Svitavách se zřejmě stane inspirací k založení nové tradice. Architektonicky cenný skvost v podobě nedávno opravené Langerovy vily se poprvé ukáže v jiném světle než jen jako městský úřad, v němž obyvatelé města zařizují nezbytnou úřední agendu.

Ačkoliv do plánu radnice zasáhla vládou vyhlášená omezení, vedení města sobotní program vzhledem k povaze akce rušit úplně nechce.

„Po dokončení oprav Langerovy vily a úprav veřejné zeleně jsme si řekli, že by byla škoda neozdobit a nenasvítit osamocený vzrostlý smrk před vilou. K této příležitosti chceme pozvat i Svitavany, aby vyrazili na procházku a nechali se zahřát pohledem,“ řekl starosta Svitav David Šimek k akci na začátku adventu, které navíc pomůže dobré věci.

„Všechna vládní opatření budeme respektovat. Lidé budou moct přispět do charitní kasičky na rozjezd paliativní péče a za to dostanou jmelí nebo voňavý dárek v podobě lineckého pečiva. To bude ve tvaru Langerovy vily a Staré radnice,“ řekl starosta s tím, že formičky na cukroví vznikly na 3D tiskárně.

Zlatý hřeb večera přijde za soumraku, kdy dojde nejen k rozsvícení vánočního stromu a první svíčky na adventním věnci, který je umístěn na středu kruhového objezdu.

Advent na zámku Adventní program na pardubickém zámku potěší hlavně děti. Na velkém nádvoří, kde se rozzáří vánoční strom, budou na návštěvníky čekat fotokoutky v podobě historických vánočních pohlednic. Na děti čeká také Ježíškova cesta s úkoly, při kterých účastníci poznají, kdo nosí dárky jinde na světě. Na malém nádvoří bude k dozdobení vlastnoručně vyrobenou ozdobou připraven druhý vánoční stromeček. Uvnitř muzea bude k vidění vánoční koutek s ukázkou tradic a výzdoby, která byla běžná v 50. letech minulého století.

„V 16 hodin poprvé nasvítíme i Langerovu vilu moderním akcentovým osvětlením, které nemá v Pardubickém kraji obdobu. O půl hodinu později rozsvítíme i strom,“ láká starosta na sobotní večer nejen Svitavany.

Reprezentativní osvětlení u vily bude zajišťovat 12 výkonných LED panelů, které dokážou namixovat 16 milionů odstínů barev s tisíci odstínů studeného i teplého světla.

„Výhodou nového osvětlení je obrovská variabilita nasvícení. Při adventu bude dominantní vánoční strom, a tak vilu chceme nasvítit spíše komornějším světlejším odstínem tak, aby vynikl vánoční strom. Až skončí období adventu, odstín nasvícení změníme,“ doplnil Šimek s tím, že vila bude nasvětlena už trvale. Barvy se budou měnit u příležitosti státních svátků, výročí a slavností.

Opatření proti šíření koronaviru zasáhnou do začátku adventu i v jiných městech v Pardubickém kraji.

Pardubice advent zrušily, Chrudim jede online

Kvůli nařízení vlády Pardubice v pátek oficiálně zrušily plánované vánoční trhy. Ty přitom na Pernštýnském náměstí měly začít právě dnes a skončily by 23. prosince. Práce dělníků, kteří v minulých dnech před radnicí stavěli desítky stánků, přišla vniveč.

„Pardubická radnice spolu s pořadatelem trhů dělala vše pro to, aby Pardubické vánoční trhy proběhly, i když ve zredukované podobě. Nicméně aktuální vládní opatření situaci změnila a vánoční trhy letos v Pardubicích nebudou,“ oznámila tisková mluvčí radnice Alexandra Tušlová.

Trhy měla pro město opět pořádat soukromá firma. Nyní je otázka, zda ona nebo samotný magistrát bude po státu chtít odškodnění za zmařený plán. „Stánky tady už jsou, jistě to něco stálo. Je vysoce pravděpodobné, že novou situaci budou řešit radní na svém pondělním jednání,“ uvedl vedoucí kanceláře primátora Radim Jelínek.

Města kromě adventních trhů zrušila veřejná rozsvícení vánočních stromů s doprovodnými programy, na které chodí hodně lidí. Chrudim slavnostní akt zprostředkuje online. V Luži na Chrudimsku na náměstí bude rozsvícení stromu bez doprovodného programu. Na stromě budou přání seniorů, lístky si lidé mohou vzít a přání jim splnit.

Veselý Kopec bez jarmarku

V omezeném rozsahu se uskuteční také Vánoce na Veselém Kopci, které začnou v sobotu a budou trvat do 5. prosince.

„Museli jsme ale zrušit předvádění tradiční lidové výroby, mikulášskou obchůzku a hudební vystoupení. Neuskuteční se ani závěrečný Vánoční jarmark,“ řekla ČTK ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.

Návštěvníci si budou moci individuálně projít celý areál a nahlédnout do lidových chalup, budou ale muset nosit respirátory a dodržovat rozestupy. Před objekty budou průvodci, kteří jim případně podají výklad.

Mnoho nezbylo ani z bohatého programu 1. adventního víkendu v Litomyšli. Zájemci mohou zajít například dnes od patnácti hodin na vernisáž výstavy historických a moderních betlémů do Piaristickém chrámu Nalezení svatého Kříže.

Je zde mimo jiné vystavený skleněný Betlém Jiřího Pačinka, který je volně inspirován dřevěným votivním betlémem kunratického kostela Povýšení svatého Kříže. Ten kunratičtí farníci pořídili v roce 1918 z Tyrolska. Dnes v deset hodin také začíná v Galerii Dudycha Vánoční výstava Dudychovy keramiky. Zítra od 13 hodin zve zase Regionální muzeum Litomyšl na stavění betlému a tvoření figur.