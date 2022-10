Vytápění domků tvoří až tři čtvrtiny znečištění, ukázal výzkum ovzduší

Jediným známým místem na Ostravsku, kde je podíl průmyslu vyšší než vliv domácností, je nejbližší okolí měřicí stanice v Ostravě Radvanicích.

Ve východní části Ostravy hodnotili vliv zdrojů škodlivin na třech místech – v Radvanicích, Kunčičkách a Bartovicích. Jejich závěry platí pro oblast vymezenou Vratimovem, Slezskou Ostravou, Rychvaldem, Horní Suchou a Havířovem, a to pro zimní období.

„Ve východní části Ostravy, s výjimkou blízkého okolí stanice Ostrava Radvanice, vytápění domácností způsobuje v zimě polovinu až tři čtvrtiny znečištění PM10,“ uvedl Radim Seibert z oddělení kvality ovzduší ostravského pracoviště ČHMÚ. Doprava přidává pětinu až čtvrtinu PM10, tedy částic prašného aerosolu o velikosti do deseti mikrometrů, ostatní zdroje nemají významný vliv.

Na znečištění karcinogenním benzo[A]pyrenem je podíl domácností ještě vyšší, jsou zdrojem téměř 90 procent jeho imisí.

Kraj znečišťuje jižní Morava i Polsko

Výjimkou je radvanická stanice Nad Obcí. V případě částic PM10 tam průmyslové zdroje způsobují asi třetinu znečištění a na vytápění domácností připadá asi pětina. Znečištění benzo[A]pyrenem tam pochází převážně, ze dvou třetin, z areálu huti Liberty.

Téměř celá zbývající část připadá na domácnosti. To platí řádově do stovek metrů od stanice a podle analýzy to nelze použít při hodnocení kvality a příčin znečištění ovzduší v Ostravě-Radvanicích jako celku, v okolních městských částech ani v širším okolí.

Odborníky zajímal také transport škodlivin krajem. Měřili v osmi lokalitách, výsledky mají pro první dvě. „Studénka a Věřňovice byly nezastupitelné kvůli porovnání se situací v Ostravě. Umožnily nám lépe posoudit přeshraniční a obecně dálkový přenos znečištění a také posoudit, jak ovlivňuje znečištění produkované v Ostravě situaci v celém kraji. Leží v ose hlavního koridoru, kterým se znečištění přenáší na velké vzdálenosti,“ vysvětlil Seibert.

Ve Studénce pochází necelá polovina průměrné roční koncentrace PM10 z vytápění domácností. Doprava a průmyslová energetika zaujímají společně více než čtvrtinu.

„Znečištění tam pochází jednak z místního vytápění domácností, ale převážně z větších vzdáleností v rámci kraje, jižní Moravy a částečně i Polska. Z těchto regionů pochází i zdejší znečištění ovzduší průmyslovými a automobilovými částicemi,“ upřesnil Radim Seibert.

Na Bruntál a Břidličnou se dostane příští rok

Ve Věřňovicích z komínů domků pocházejí tři pětiny PM10, průmysl a doprava tvoří dohromady necelou pětinu. „Znečištění z vytápění domácností zde pochází převážně z blízkých obcí na české i polské straně hranice. Znečištění z automobilové dopravy a průmyslové energetiky pochází hlavně z Ostravska a polské části Slezska, v případě průmyslových emisí i z větších vzdáleností,“ dodal Seibert.

Dominantní podíl na průměrné roční koncentraci benzo[A]pyrenu mají v obou lokalitách domácnosti.

Škodliviny se v kraji přenášejí více od severovýchodu, proti toku Odry, zejména v topné sezoně. „Ve Věřňovicích jen mírně převažuje směr od severovýchodu, od Polska. Ve Studénce je převaha přenosu od severovýchodu velmi výrazná, což je dáno tím, že se tam při tomto směru proudění sčítá menší polský podíl s výraznějším ostravským znečištěním,“ vysvětlil Seibert.

Zdroji znečištění se odborníci zabývají v projektech BORA a ARAMIS. Vyhodnocení všech osmi lokalit plánují do konce roku. „Příští rok vyhodnotíme identifikaci zdrojů v Bruntálu a Břidličné. Přespříští rok v Mostech u Jablunkova,“ nastínil další výzkumy Radim Seibert.