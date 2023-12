Vyděšené mládě rysa uprchlo před psem na ořešák, zachraňovali ho i hasiči

Na pomoc mláděti se pracovníci ze Záchranné stanice v Bartošovicích vydali po telefonickém oznámení jednoho z obyvatel z Dobré u Frýdku-Místku. Ten popsal, že na zahradě zřejmě mají rysa, který se dostal do souboje s jejich psem, před nímž šelma následně uprchla na strom.

Ochranáři po příjezdu na místo skutečně potvrdili, že se jedná o zhruba šestiměsíční mládě rysa ostrovida. „Uvízlo v koruně mohutného ořešáku, asi ve výšce deseti metrů,“ přiblížil vedoucí Záchranné stanice v Bartošovicích Petr Orel.

Ochranáři se rysa nejprve pokusili ze stromu dostat sami. Vzhledem k výšce, ve které se zvíře pohybovalo, se ho nepodařilo odchytit, a na pomoc tak přivolali také hasiče.

Ti situaci nejprve konzultovali s ochránci a zvažovali různé možnosti záchrany. „Jako nejúčinnější se jevil fakt odřezat několik větví, aby získali lepší přistup ke zvířeti, a za pomoci tyče, jemně zvíře vyprovokovat k pohybu,“ popsala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Tímto manévrem se však malý rys ještě více vyděsil a vyšplhal až k samotnému vrcholu koruny ořešáku. „Po zvážení dalšího postupu, bylo rozhodnuto o částečném odřezání větvě, které by mělo způsobit její ulomení a následný pád rysa do připravené záchranné sítě. To se následně i stalo,“ uvedla Langerová.

„Že mládě přežilo, je zázrak“

Díky spolupráci hasičů a ochránců se nakonec rysa podařilo odchytit a zvíře putovalo do předem připraveného přepravního boxu. Následně jej odvezli do Záchranné stanice v Bartošovicích.

„Mládě utrpělo drobná zranění po souboji se psem, žádné vážnější, je však ve velmi nízké kondici, vyhladovělé, jeho hmotnost je 5 300 gramů. Evidentně ho překvapilo množství sněhu a už nebylo schopné si nadále obstarat potravu. Živil se myšmi a dalšími malými hlodavci, ke kterým se už poté nedostal,“ vysvětlil Petr Orel.

Podle ochránců by mladý rys měl být v přímém kontaktu s matkou ještě zhruba dalšího půl roku a není schopný samostatně přežít ve volné přírodě v zimních podmínkách. „Je zřejmé, že se vodicí samici něco muselo stát. Je malý zázrak, že se tomuto mladému jedinci podařilo přejít velmi frekventované komunikace a dostat bez zranění na zahradu uprostřed obce, kde ho lákala chovaná drůbež,“ doplnil ochránce.

Mládě rysa by však mělo být v pořádku a v péči pracovníků záchranné stanice zůstane až do jara.