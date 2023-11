Muž odsouzený za vraždu pošťačky na Opavsku chtěl nový proces, u soudu neuspěl

Vražda pošťačky pondělí 30. září 2013

Večer bylo na poště ve Skřipově nalezeno tělo ubité 39leté úřednice. 6. srpna 2014

Policie zadržela 26letého Martina Balhara, který v obci žil a úřednici znal. 28. ledna 2016

Krajský soud v Ostravě poslal Balhara na sedmnáct let do vězení. 19. dubna 2016

Vrchní soud v Olomouci zpřísnil trest na 19 let.