Třinec modernizuje ocelárnu, pec na snížení emisí bude stát miliardy

„Jde o přípravu transformace výroby Třineckých železáren, jejímž cílem je snížení emisí skleníkových plynů v souvislosti s požadavky Green Deal, evropské zelené dohody,“ konstatovala mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. „Součástí transformačního procesu je i plán na výstavbu moderní elektrické obloukové pece, která by měla sloužit k produkci oceli především ze šrotu.“

Elektrická oblouková pec by měla částečně nahradit současnou výrobu oceli v konvertorech v kyslíkokonvertorové ocelárně. Samotná oblouková pec by měla vyrábět zhruba 1,3 milionu tun oceli ročně, celková kapacita ocelárny, tři miliony tun, by měla zůstat zachována.

Pro stavbu ocelárny však železárny musí splnit několik podmínek. „Zavedení této technologie předpokládá zajištění stabilních dodávek zelené elektrické energie a dostatek šrotu. Bez elektrické energie z obnovitelných zdrojů by přechod na technologii s ohledem na emise CO 2 přestal dávat smysl,“ dodala mluvčí.

Po spuštění obloukové pece, která může k výrobě využívat až 100 procent šrotu a obejde se tak, na rozdíl od klasických konvertorů, bez surového železa, by Třinečtí postupně mohli omezit provoz některých výrazně prašných provozů.

Klesnou emise skleníkových plynů

„Dojde k postupnému omezení prvovýroby, odstavení Aglomerace 1, Vysoké pece VP4, snížení výroby kyslíkového konvertoru K1, případně K2, ta bude nahrazena výrobou oceli v elektrické obloukové peci na bázi ocelového šrotu a železných briket,“ konstatoval v rámci dokumentace EIA její zpracovatel Libor Obal.

Uvedení obloukové pece do provozu by mělo podle studie EIA do roku 2030 snížit uhlíkovou stopu o více než 35 procent ve srovnání s rokem 2020, počítá se také jak se snížením emisí dalších znečišťujících látek do ovzduší, tak se zlepšením energetické účinnosti. Do modernizace provozu chtějí Třinečtí v následujících letech investovat na deset miliard korun.

„Loni jsme zahájili takzvaný integrovaný transformační projekt Green Werk, po jehož realizaci by měl objem emisí skleníkových plynů klesnout do roku 2030 o více než polovinu oproti roku 1990,“ přiblížila plány Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. „Projekt Green Werk je složen z deseti vzájemně provázaných částí a vychází především z využití zelené energie. Náklady celého integrovaného projektu přesáhnou 10 miliard korun.“

Podle studie EIA by chtěli Třinečtí začít se stavbou elektrické obloukové pece mezi roky 2025 až 2026, hotovo by mělo být do roku 2030. Obdobnou modernizaci ocelárny plánuje také ostravská hutní firma Liberty. Ta chce místo stávajících čtyř tandemových pecí postavit dvě nové hybridní elektrické pece.

„V následujících osmi letech chce Liberty investovat do přeměny ostravské huti v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli 8,6 miliardy korun,“ přiblížil už dříve plány ostravské hutě mluvčí Liberty Ostrava Andrej Čírtek. „Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících tandemových pecí za hybridní elektrické pece. Chystá se i modernizace válcoven či výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů.“