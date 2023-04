Válka? Ceny energií zvedla hlavně šílená bruselská politika, říká šéf železáren

Proč odcházíte z postu, který se asi často dobrovolně neopouští?

Jestli chceme být dále konkurenceschopní, musíme projít transformací, která bude trvat nějakých pět, šest let. A já si nejsem jistý, jestli bych to tak dlouho vydržel. A je to tak závažná věc, že by ji měl vést někdo po celou dobu. Možná bych to vydržel, ale takhle to bude lepší.

Bude ta transformace bolet?

Myslím, že ne, ale je potřeba mít kontinuitu. A sám jsem si vzpomněl na to, jak jsem se před lety díval na tehdejší šedesátníky. Jak jsem byl nažhavený a myslel jsem si, jak nás brzdí, škrtí a podobně.

Vám to už někdo řekl?

Nikdo. To jsem si řekl sám. Že se nechci dostat do takové pozice.