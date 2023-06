Soláry i tepelné čerpadlo, studenti elektrotechniky využijí experimentální dům

„Chtěli jsme, aby studenti přímo v praxi viděli, co vše jim elektroprofese dokáže nabídnout, a hlavně aby si veškeré přístroje mohli takzvaně osahat přímo v praxi,“ uvedl vedoucí učitel odborného výcviku Petr Vavřiňák.

Dům v celkové hodnotě 10,6 milionu korun proto škola vybavila veškerou elektrotechnikou, s níž se mohou studenti v praxi setkat. Je v něm zabudovaná fotovoltaika, tepelné čerpadlo pro topení, případně chlazení. Nechybí model vodní a větrné elektrárny, včetně panelu na výrobu vodíku. Samotná stavba budovy vyšla na 5,7 milionu korun.

„Zajímavý je pro studenty i systém výměny vzduchu, který v domě zajišťuje rekuperační jednotka, další vychytávkou je řízené venkovní stínění, které umí šetřit energii na topení a chlazení,“ doplnil ředitel školy Tomáš Führer.

V interiéru pak nechybí všechna v obchodech dostupná elektronická čidla a s nimi i přístroje, které aktuálně zaznamenávají naměřené hodnoty využité energie všech nainstalovaných zdrojů.

„Prostě pokud bude svítit slunce, studenti jasně uvidí, jak velký příkon energie do domácnosti díky fotovoltaice proudí. Pokud bude zamračeno, mohou přejít na výrobu energie využitím větrné elektrárny nebo si pomoci tepelným čerpadlem a přímo v daný okamžik uvidí, co je nebo není účinnější,“ sdělil Vavřiňák.

V tuto chvíli slouží interiér domu k exkurzím a prohlídkám, do výuky jej škola zapojí až později. „Provedli jsme tudy studenty všech našich ročníků. Pokud mají zájem, mohou si dům až do konce školního roku prohlédnout i žáci a pedagogové dalších škol, včetně základních,“ řekl Vavřiňák s tím, že do klasické výuky kantoři ekologický dům zařadí od září. „V novém školním roce tu chceme mít praktická cvičení především pro studenty prvních ročníků,“ dodal.