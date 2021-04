Stonava dostane za těžbu méně kompenzací, ale skončí stavební uzávěra

Podle starosty Stonavy Ondřeje Febera musely obě strany zmírnit své původní požadavky. „A přihlédnout ke skutečnosti, že na Karvinsku zůstal jediný funkční důl,“ podotkl starosta.



Obec se zhruba 1 900 obyvateli sice získá za těžbu nižší finanční kompenzaci, na druhou stranu se jí uvolní pozemky, na nichž byla dříve stavební uzávěra.

„Díky tomu se nám do budoucna otevírají nové možnosti přípravy dalších území pro zájemce o výstavbu rodinných domků, například v části Nový svět. To zapracujeme do nového územního plánu, čekáme pouze na vhodný dotační titul. Také již počítáme s výstavbou inženýrských sítí v části Dolany, naproti základní školy,“ podotkl Feber.

V první fázi by mohli zájemci o bydlení získat některou z patnácti parcel, další uvolněné pozemky budou časem následovat. „Očekáváme o ně velký zájem,“ předpokládá mluvčí obce Dorota Havlíková.

Ozdravné pobyty i průmyslová zóna

To potvrdil i tamní realitní makléř. „Stonava má dobré jméno, lidé v obci najdou dostatečnou nabídku služeb a navíc to mají kousek do velkých měst. Po nových pozemcích zejména v centru obce by se určitě rychle zaprášilo,“ uvedl Radoslav Byrtus.

Peníze od OKD chce Stonava využít mimo jiné na ozdravné pobyty pro děti. Ve hře je také vybudování průmyslové zóny na území obce. „Objevili se zájemci o jeden z důlních areálů, kteří by tam chtěli provozovat lehkou průmyslovou výrobu,“ vysvětlil starosta.

Vznik nových pracovních míst by mohl pomoci ekonomicky aktivním obyvatelům obce, z nichž 65 procent je činných v OKD nebo pracují v návazných profesích.

Část obyvatel hledá nové pracovní uplatnění

To sice neznamená, že s útlumem těžby přijdou všichni automaticky o místo, nicméně významná část Stonavanů už se musí poohlížet po novém uplatnění.

V tom jim napomáhá například Úřad práce nebo OKD se svým projektem Nová šichta.

„Někteří naši bývalí zaměstnanci už podepisují smlouvy v nových firmách, se kterými jsme navázali spolupráci. Další se chystají na pracovní pohovory nebo si vybírají z nabídek volných míst v naší aplikaci Burza práce,“ řekla personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

Firmy v regionu nejčastěji poptávají zámečníky, elektrikáře, svářeče a další dělnické profese.