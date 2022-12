Sportovní kluby bojují s rostoucími náklady, navíc podražilo i cestovné

Jaký bude příští rok? „Věříme, že lepší než letos, pokud jde o výsledky, i když jsme na tom nebyli nejhůře,“ řekl předseda výkonné rady SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek. A pokud jde o ceny energií a nájmů? „Teprve uvidíme. Zatím jsme na tom dobře díky městu, u něhož jsme v pronájmu.“

Ceny energií, které na klub dopadnou, by se podle něj měly zvednout trojnásobně. „To bychom ještě zvládli, více už ne,“ prohlásil.

Jako příklad uvedl atletickou halu. „Její půlroční provoz nás letos vyšel na pět set tisíc korun. Příští rok by to měl být milion a půl. Je to dost, ale uvidíme.“

Basketbalová družstva SBŠ Ostrava trénují a hrají ve čtyřiceti halách a tělocvičnách. „Zvyšování cen za nájem, v němž se promítají i energie, začalo po koronavirové pandemii,“ upozornil šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant. Mnohde nyní přijde hodina sportování na 600 korun.

Dodal, že u nejmenších dětí pomáhá rozdělení nákladů mezi tři kluby, jelikož přípravky provozují společně s kluby Snakes a Flames. Havrlant zatím nemá přesně spočítané, o kolik korun příští rok stoupne rozpočet. Odhaduje, že o deset až dvacet procent.

Výrazně stouplo i cestovné mládeže

Elitní družstvo žen hrající nejvyšší domácí soutěž v hale Tatran, která patří basketbalovému klubu NH Ostrava, za nájem na tuto sezonu platí 280 tisíc korun. O osmdesát více než dosud. „Samozřejmě to chápeme, když ceny energií a všeho stoupají,“ podotkl Havrlant. „Pomohlo by nám, pokud by město celkový příspěvek klubům na příští rok zvedlo aspoň o deset procent.“

SBŠ letos od města dostalo podobně jako další kluby hrající nejvyšší domácí soutěže v míčových sportech tři miliony korun. Oddíly drží příspěvky města a kraje, neboť silní sponzoři chybějí.

Havrlant upozornil, že výrazně stouply i náklady na cestovné mimo jiné kvůli tomu, že padla studentská sleva 75 procent na jízdné. „Když jsme jezdili vlakem na zápasy do Prahy, vyšlo to jedno družstvo na dva tisíce korun, teď je to sedm tisíc,“ řekl Havrlant.

Přiznal, že zvažuje, v jaké podobě a zda vůbec příští rok o Velikonocích SBŠ uspořádá jeden z největších turnajů v republice Easter Ostrava, na který se sjíždějí mládežnické celky z celé Evropy a který má za sebou šestadvacet ročníků. „Nemůžeme klubům výrazně zvedat startovné a náklady na ubytování, nepřijely by,“ podotkl šéf SBŠ.

Pomůže město a kraj?

Náměstek primátora Ostravy Jan Dohnal, který má na starosti sport, upozornil, že když nastoupil, byl rozpočet už víceméně nalajnovaný. „Dramatickou revoluci tam člověk za pět týdnů ve funkci neudělá,“ podotkl. „Položky na sport, ale i jiným odvětvím, o něco vzrostly. Peníze bude standardně rozdělovat sportovní komise.“

Dohnal nečeká propad peněz pro kluby. „Mám představu, jak by měl sport v Ostravě fungovat. Příští rok budu vše více korigovat,“ řekl.

Zástupci města v rozpočtu na příští rok vyčlenili na sport podobně jako letos kolem 160 milionů korun. A ty rozdělili do čtyř dotačních programů – pro tělovýchovu a sport, pro významné sportovní kluby, na sportovní akce a na podporu sportovní infrastruktury.

Dohnal upozornil, že už letos vzhledem ke stoupajícím cenám přidali několik desítek milionů korun na provoz společnosti Vítkovice Aréna, která mimo jiné spravuje Městský stadion a Ostravar Arénu.

„Jde o energeticky drahé provozy,“ podotkl Jan Dohnal. „Ceny energií začnou příští rok dopadat i na kluby. Letos ještě nebyly až pod takovým tlakem. Město ale připravilo dotační titul, kdy si mohou žádat o pomoc s platbami energií. Snažíme se jim pomoci.“

Hrozí omezení sportu dětí i handicapovaných

O příspěvek na energie mohou žádat kluby, které sportoviště vlastní. Leč těch v Ostravě moc není. Například florbalový FBC Ostrava má arénu ve Slezské Ostravě, basketbalisté NH Ostrava halu Tatran a TJ Ostrava patří areál ve Varenské ulici

Sportovcům pomůže i kraj. Ten prostřednictvím krajské organizace České unie sportu na příští rok klubům a tělovýchovným jednotám rozdělí 33 a půl milionu korun. Dalších 35,3 milionu korun zastupitelé schválili pro 39 oddílů na vrcholový sport.

„Bez krajského příspěvku by některé kluby mohly mít potíže, což by mohlo omezit sportovní aktivity dětí i dospělých, ale i handicapovaných,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Podle něj 544 klubů může mimo jiné na základě velikosti členské základny a počtu trenérů získat 10 až 150 tisíc korun. Kluby, které vlastní sportoviště, mohou dostat na provoz a údržbu 20 tisíc korun.