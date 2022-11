Sportovní kluby stále trnou. Letos příspěvky na energie možná nedostanou

Peníze na to získala až v novele státního rozpočtu, kterou ale vetoval prezident Miloš Zeman, takže ještě není definitivně schválená. NSA ve vyjádření pro ČTK připustila, že není jisté, zda se peníze dostanou k příjemcům do konce roku. Sportovní kluby ale s touto podporou počítají a bez ní by řada z nich měla problémy.

NSA vypsala dotační program na provoz a údržbu v létě po té, co se dohodla s ministerstvem financí na zvýšení svého letošního rozpočtu o půl miliardy korun. Z toho mělo jít 385 milionů na provoz a údržbu, ale konečná částka bude zřejmě nižší, protože sport při jednáních ve Sněmovně o 60 milionů přišel. Peníze nemohou pokrýt potřeby celého sportovního prostředí, proto NSA letos zpřísnila podmínky pro žadatele. Mohly žádat sportovní kluby, které mají dané sportoviště v majetku anebo pronajaté od státu, například od obcí a krajů.

Žádost podalo 2400 klubů, které od začátku září čekají na její schválení a vyplacení peněz. To se ale protahuje. „Mohu potvrdit, že kvůli vetu novely zákona o státním rozpočtu nemá Národní sportovní agentura schválené prostředky, tudíž nemůže dané žádosti ani administrovat. Jedná se o velký problém, protože zkontrolovat, administrovat a vyplatit několik tisíc žádostí je za normálního provozu práce na dva měsíce, protože jsou v procesech zákonné lhůty, které nelze obejít,“ napsal ČTK mluvčí NSA Jakub Večerka. Agentura hledá řešení, ale zatím konkrétní plán nemá.

Nejistota ve sportovním prostředí roste. „Každodenně odpovídáme na dotazy z řad klubů. Ty stále nevědí, jestli s penězi mohou počítat, nervozita je velká. Mnoho předsedů klubů s touto státní podporou počítá a překlenuje zatím tento letošní dotační výpadek státu z různých zdrojů. Náklady na provoz sportovišť jim kvůli cenám energií už letos vzrostly o desítky a někdy také o stovky procent. Je to pro ně nepostradatelná pomoc,“ uvedl předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta.

Obdobně se vyjádřil také předseda Pražské tělovýchovné unie Jaroslav Chvalný. „Jsou případy klubů, které si musely i na letošní rok půjčit peníze. Zároveň počítaly s podporou z programu na provoz a údržbu. Pokud se prostředky z programu nakonec nepodaří vyplatit, způsobí to obrovské komplikace. Chybějící podporu pak budou muset sanovat kluby, případně obce a kraje, což je postaví před obrovský tlak,“ uvedl.

Předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl upozornil, že sportovní funkcionáři nemají od NSA žádné konkrétní informace. Shánějí je proto po vlastní ose v parlamentu. „Obavy vzbuzuje termín finančních transakcí rozpočtu na rok 2022, kdy se musí alokované prostředky odeslat žadatelům zhruba do poloviny prosince 2022. Proto ve stavu, kdy kluby nemají vyrozumění ohledně hodnocení, respektive nemají ani rozhodnutí o přidělení dotace, panuje velká nervozita, zda se podaří doručit tolik potřebnou pomoc tam, kde jí je potřeba,“ dodal.

Upravený rozpočet na letošní rok bude platný, pokud poslanci prezidentské veto přehlasují. Musejí tak učinit většinou 101 hlasů na řádné sněmovní schůzi, tedy nejdříve od 15. listopadu. Hledání řešení pro výplatu dotací na provoz a údržbu pak zřejmě spadne do období, kdy se bude měnit předseda NSA. Současný šéf agentury Filip Neusser minulý týden oznámil, že ke 30. listopadu skončí. Jeho nástupce ještě vláda neoznámila.