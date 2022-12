NSA čeká restart. Sport si zaslouží větší respekt společnosti, říká nový šéf

Funkce se oficiálně ujal ve čtvrtek, nahrazuje Filipa Neussera, který skončil po dohodě s premiérem Petrem Fialou, neboť nemá magisterský titul, což bude nově pro šéfa NSA nutností.

„Národní sportovní agenturu čeká pomyslný restart,“ nastiňuje Fiala. Organizaci by nově měla řídit tříčlenná rada v čele s předsedou, v plánu je i desetičlenná dozorčí komise, jejíž členy budou volit poslanci a senátoři.

„Chceme zvýšit kontrolu a transparentnost,“ vysvětluje Fiala.

Předseda vlády Petr Fiala uvedl do funkce nového předsedu Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka, 1. prosince 2022, Praha.

Nejviditelnějším zástupcem změn je padesátiletý Šebek, jenž se ve sportovním prostředí pohybuje dlouhodobě. Více než dvacet let působil v hokeji, naposledy vykonával funkci předsedy veslařského svazu, které se nyní vzdává.

Při svém čtvrtečním uvedením do úřadu zmínil klíčové problematiky, kterým se chce věnovat.

Především chce za NSA do konce roku vyplatit dotace na provoz a údržbu, neboť kluby a sportoviště se potýkají s vysokými cenami energií.

„Jsou rizika, která nemůžu vyloučit, ale veřejně jsem se k tomu přihlásil, tak bych byl velmi zklamán, kdyby se to nepovedlo.“

Dále se chce zaměřit na zlepšení vnímání sportu: „Myslím, že sport by měl mít ve společnosti větší respekt, než má. Pozitivní věci všichni berou jako samozřejmost, ale když je něco špatně, tak se to potom akcentuje v mediálním i politickém prostoru. Chceme, aby sport mluvil jednotně a vnímala to tak i politická reprezentace.“

Jako další cíle zmínil snahu o zlepšení komunikace NSA vůči sportovnímu prostředí, nižší administrativní náročnost pro žadatele o dotace, větší přehlednost programů a výzev, dobudování a inovaci sportovní infrastruktury či vytvoření dlouhodobé koncepce a prioritizace sportů.

Zaměřit se chce i na navýšení financování sportu, avšak nejen od státu, který má pro NSA v příštím roce vyčleněno 6,9 miliardy korun.

„Je naším úkolem, abychom hledali mechanismy, aby se zapojily municipality a komerční sféra. Dokážu si představit i legislativní pobídky, třeba v případě prokázané společenské odpovědnosti,“ říká Šebek.

V rámci prioritizace sportů zamýšlí rozdělovat případné prostředky získané navíc, dosavadní podporu měnit neplánuje.

„Je fér říct, že Česko nemá kapacitu podporovat 80 nebo 100 sportů na úrovni mezinárodní reprezentace. Faktorů prioritizace je hodně, třeba divácký zájem, reálná šance na úspěch, tradice či klimatické podmínky.“

Jeho předchůdce Neusser loni oznámil zvýšenou podporu ženských kolektivních sportů s cílem dostat je na olympijské hry v roce 2028.

„Bylo to velmi citlivé téma, které má plno fanoušků a odpůrců,“ uvědomuje si Šebek. „Vnímám to jako snahu o koncepční projekt, který má dva aspekty. Jedna se zaměřuje na genderovou vyváženost, pak také na kolektivní sporty, které nám dlouhodobě chybí. Nechtěl bych to rušit, ale nebráním se diskuzi na přenastavení parametrů.“

Seniorské reprezentace napříč odvětvími se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních možností přípravy v Česku, proto vyrážejí za tréninkem do zahraničí a v porovnání s konkurencí jsou v nevýhodě. Šebek proto plánuje restartovat myšlenku národních sportovních center, která nabízejí podmínky pro trénink včetně regenerace, ubytování či stravování.

„Pokud se to podaří, apeloval bych na svazy, aby je prioritně využívaly k přípravě reprezentace. A pokud by se při výstavbách a renovací podařilo implementovat technologické prvky na snížení nákladů, mohlo by to uspořit prostředky.“