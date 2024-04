Den před žhářským útokem viděl, jak si Natálka hraje. Pak dívku fotil popálenou

Autor fotografie, redakční fotoreportér Alexandr Satinský, shodou okolností viděl Natálku pouhý den před osudnou nocí ze 17. na 18. dubna 2009, která dívence navždy změnila život.

Pro cyklistického nadšence, který se účastnil amatérských závodů, bylo Vítkovsko oblíbenou lokalitou pro pravidelné vyjížďky. Kopcovitá krajina a mnohem méně automobilů než v okolí Ostravy, prostě takřka ideální kraj.

„Žhářský útok se stal v noci ze soboty na neděli, já okolo domku na Opavské ulici ve Vítkově jel někdy v sobotu. Věděl jsem, že si tam hrávají tamní děti a tak to bylo i ten den. Všiml jsem si i malé holčičky na trojkolce nebo odrážedle, jak se smála a jezdila okolo domku,“ líčí fotoreportér.

Děti ještě napomenul, aby přestaly jezdit po silnici, že je může srazit nějaké auto. „No, moc to nepomohlo. Tak jsem jen přibrzdil a jel dále. Vůbec by mě nenapadlo, jaká hrůza se tam za pár hodin stane,“ povzdychl si Alexandr Satinský.

Před půlnocí takřka na den přesně před patnácti lety totiž na stejné místo přijela čtveřice mladíků David Vaculík, Jaromír Lukeš, Ivo Müller a Václav Cojocaru. Tři zápalné lahve vhodili do domku a ujeli.

Uvnitř spalo osm lidí, tři z nich – Natálka, její matka Anna Siváková a otec Pavel Kudrik – utrpěli popáleniny, protože jeden z takzvaných Molotovových koktejlů údajně dopadl na postel, kde spali.

Natálka skončila v péči specialistů Popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice. Ti pod vedením primářky a vedoucí týmu lékařů Zdenky Crkvenjaš odvedli naprosto skvělou práci a holčičku zachránili.

A fotoreportér Satinský musel na okraj Vítkova opět, tentokrát pořídit fotografie vypáleného domku, a necelý týden po útoku také do nemocnice za Natálkou a matkou v nemocnici.

„Samozřejmě jsme měli povolení. Bylo to však hodně náročné, Natálka se zjevně po prožité hrůze bála každého cizího člověka, takže jsem pořídil jen několik fotografií a po chvíli zase odešel. Nedalo se ubránit vzpomínce na to, jak den před útokem dováděla před domkem,“ popsal s tím, že pak dívenku fotografoval ještě několikrát.

A také ty, kteří její utrpění zavinili. Čtveřici pachatelů policie dopadla v srpnu 2009, tedy zhruba čtyři měsíce po činu. Obvinění byli z pokusu o vraždu s rasovým motivem. Soud začal v květnu následujícího roku a rozsudek padl o pět měsíců později.

Obhajoba například poukazovala na to, že mladíci nechtěli nikomu ublížit a podle zuboženého stavu domku se domnívali, že domek je neobydlený a likvidují jen sklad kradených věcí.

3. října 2016

Soud však tomu neuvěřil a za pokus vraždy a poškození cizí věci dostali Vaculík, Lukeš a Müller 22 let vězení, nikdy netrestaný Cojocaru 20 let. Odvolací soud pak Müllerovi snížil trest o dva roky. Verdikty nakonec posvětil Nejvyšší soud.

Většina reakcí trest hodnotila sice jako přísný, ale vzhledem k rasovému podtextu a těžkým následkům jako přiměřený. Naopak například tehdejší prezident Václav Klaus uvedl, že ho výše rozsudků zaskočila, považuje je za nepřiměřeně vysoký a stejně podobným činům nezabrání.

Dva z pachatelů s nižšími tresty už byli minulý rok podmínečně propuštěni, další dva žháři zatím zůstávají za mřížemi. Všichni mají splácet devítimilionovou náhradu škody. Někteří se snaží, jiní údajně nikoliv.

Dnes už sedmnáctiletá Natálie se po více než stovce operací nejlépe cítí doma nebo ve známém kolektivu. Jenže zdaleka není vše v pořádku. Potřebuje drahé masti a další operace jsou vysoce pravděpodobné. „Natálka je uzavřená, nemá moc kamarádek, ale ve škole ji mají rádi. Je to statečná holka. Nikdy však nezapomeneme,“ poznamenala její matka.

Nezapomene ani Alexandr Satinský, ostatně loni fotografoval zmiňované podmínečné propuštění dvou pachatelů z věznice na Mírově. „Je to jeden z nejhorších případů, co jsem za více než třicet let v médiích dokumentoval. Snad se už nic takového nestane,“ konstatoval.