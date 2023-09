O popálené Natálce vznikla píseň. Sama v klipu tančí a notuje si se zpěvákem

„Nápad natočit tento klip měla kamarádka Martina Rajzová, která žije v Anglii. Byla jsem moc ráda, že Milan Kroka byl ochotný tuhle krásnou píseň složit a pomoci s natočením klipu. Natálka si natáčení moc užila, protože opravdu moc ráda zpívá a tančí. Také už necelý rok chodí do tanečního souboru,“ řekla pro server Romea.cz Anna Siváková.

Dnes šestnáctiletá Natálka v klipu tančí, objímá svou mámu a usmívá se. „Tohle jsem právě já, smutná i veselá, tančím a zpívám, chci se smát. Život je krásný dar, věřte mi, já to znám,“ zpívá v písni Kroka.

„Vzhledem k životnímu příběhu Natálky to byla spolupráce velmi emotivní. Jediný pokyn bylo nedělat žádnou smutnou věc, a tak jsem se rozhodl udělat takovou optimistickou píseň, která by ukázala, že Natálka je přes všechno, co zažila, normální holka, která ráda tančí a zpívá. Oba jsme si myslím natáčení klipu užili, proběhlo to v takové pohodové atmosféře plné radosti a legrace,“ řekl server Kroka.

I přes pozitivní text rodina Natálky stále následky žhářského útoku trpí. Siváková letos v květnu MF DNES popsala, že se dívka nedokáže sama obléct, ani se umýt. Bojí se chodit i do kolektivu, protože si na ni lidé ukazují.

„Bohužel už několikrát řekla, že si chce ublížit. Řekla mi, že se zabije, ať má klid. Právě proto se snažím být pořád s ní, aby nebyla sama. Protože popravdě v tuhle chvíli jí do hlavy nikdo nevidí,“ uvedla Siváková.

Po tanečních lekcích prý je dívka rozbitá a musí si namazat celé tělo mastmi. Siváková také vyjádřila zhrození nad tím, že právě v květnu šumperský soud propustil na podmínku po čtrnácti letech vazby neonacisty Václava Cojocaru a Iva Müllera odsouzené.

Ti byli za útok odsouzeni na 20 let. Spolu s Davidem Vaculíkem a Jaromírem Lukešem v noci na 19. dubna 2009 přijeli k domu ve Vítkově, kde žila romská rodina. Tři hodili do oken zápalné lahve, čtvrtý čekal v autě.

Vaculík s Lukešem dostali tresty přísnější ve výši 22 let - dvě třetiny trestu jim uplynou, až si odpykají za mřížemi 14,5 let. Při útoku bylo několik lidí popáleno, nejhůře dvouletá Natálka na osmdesáti procentech těla.

Podle znalců všichni čtyři odsouzení patřili k aktivním moravskoslezským neonacistům, kteří propadli této ideologii a hlásili se k rasismu. Soud tenkrát poukáza i na to, že celou akci zřejmě zorganizovali kvůli výročí narození nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Natálie přežila jen díky skvělé práci lékařů zejména Popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. Na zákroky hlavně v souvislosti se svým růstem a kožními problémy však musí docházet pravidelně dále, protože jsou nutné úpravy umělé kůže, která nedorůstá shodně s tělem Natálky. Dívka proto nadále trpí velkými bolestmi.