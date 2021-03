Jednání začala před sedmi měsíci, říká nový primátor Frýdku-Místku

V úterý jste se stal primátorem, máte hodně nových „kamarádů“?

Musím říct, že ten zájem byl dost velký, s gratulací se ozývalo hodně lidí. Známí i ti, které jsem hodně dlouho neviděl.

Jak se chystá takové odvolání primátora? Zdálo se, že to bylo pro mnohé zastupitele překvapením.

Volby dopadly tak, jak dopadly, my jsme skončili těsně druzí. Hned po volbách jsme řekli, že je pro nás jediná možná koalice čtyř stran, s hnutím ANO, Piráty a lidovci, ale vývoj byl rychlý a vznikla koalice jiná. Tak jsme se rozhlíželi v opozici a zhruba před sedmi měsíci jsme všem stranám, kromě ČSSD, rozeslali výzvu k jednání o nové koalici.

Bylo to vyhlášení války ČSSD?

Tak bych to nenazýval. V podstatě jsme řekli, že město za těch dvacet let vlády ČSSD pokulhává, že si myslíme, že by bylo dobré vytvořit koalici novou.

Vy jste už v prosinci měli dostatek hlasů na to, abyste přinutili k odchodu radního Jiřího Zaorala (ČSSD) kvůli podezření ze střetu zájmů.

My jsme během tří čtyř měsíců došli k nějaké dohodě. Tehdy jsme odvolali zástupce komunistů z čela kontrolního výboru. To byla jedna z podmínek lidovců pro jednání. Pak ale lidovci z dalších jednání vycouvali. Tak jsme rokovali ve třech. A byli jsme stále v menšině.

Jak jste přesvědčili koaliční hnutí ANO?

Jeho členové neustále naráželi na mantinely, za které už je nechtěli lidé z ČSSD pouštět, což už jim začalo vadit. My jsme dlouho chtěli udělat čtyřkoalici, ale když se lidovci začali vykrucovat, tak jsme se dohodli na trojkoalici.

Byla nějaká poslední kapka, která vše spustila?

Těch bylo více, pro každého jiná. Třeba u Pirátů to byl okamžik, kdy byl v radničním zpravodaji dehonestován jejich člen, předseda kontrolního výboru, který „si dovolil“ chtít kontrolovat některé věci, které ČSSD kontrolovat nechtěla. A byl to myslím bod zlomu i pro ANO.

O záměru odvolat primátora jste informovali až v průběhu jednání zastupitelstva. Proč jste to neřekli hned na začátku?

Je nouzový stav, nechtěli jsme zbytečně plašit. Nechali jsme projednat všechny body a teprve pak jsme navrhli odvolání.

Krátké působení hnutí ANO ve vedení radnice na začátku minulého volebního období vedlo k několika žalobám na radní z ČSSD. Ty většinou skončily osvobozujícím rozsudkem. Chystáte nějakou zpětnou kontrolu i vy?

Ano. Transparentnost je jednou z věcí, na které se shodujeme.

Ale město už zakázky nad 50 tisíc zveřejňuje dlouhodobě.

Zveřejňuje. Ale v okamžiku, kdy tady byla snaha o kontrolu některých kroků, okamžitě začal obrovský protitlak ze strany ČSSD. Takže chceme město zbavit i možných nevýhodných smluv, zprůhlednit finanční toky.

Již bývalý primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD).

Jak jste si s bývalým primátorem předali funkci? Řekl vám například, co je třeba udělat?

Potřásli jsme si rukou, on si posbíral své věci a odešel. Teď se musím zorientovat sám.

Budete nějak řešit personální obsazení radnice?

Nechystáme žádnou noc dlouhých nožů. Samozřejmě, že si každý může vytvořit svůj nejbližší tým. Po čtvrtstoletí, co tady vládla ČSSD, skončila jedna éra. Jsme na prahu nové. Vím, že i v ČSSD jsou lidé, kteří s tím, co se tady dělo, nesouhlasí, čili se neuzavírám ani před opozicí.

Máte nějaké konkrétní kroky, které chcete udělat? Co bude třeba s dopravou zdarma?

Město v minulosti nakupovalo obrovské množství majetku, tady pozemek, tam budovu. Takové investice znamenají i náklady. Chceme udělat inventuru majetku, zjistit, co městu patří, k čemu mu to je, jak to využít. Chceme se podívat například i na budoucnost hotelu Centrum. Dopravu zdarma do voleb určitě nijak měnit nebudeme.