Oblíbené i obávané. Pocitová mapa Ostravy ukáže, jak lokality působí na lidi

Do 9. června mají lidé možnost vyznačit v elektronické pocitové mapě, kde se v Ostravě cítí nejlépe, které lokality by doporučili turistům a naopak který prostor by se měl ještě upravit. Označit mohou i místa, kterým je lépe se vyhnout, ať už kvůli bezpečnosti nebo tomu, že jsou bez zeleně a v létě se příliš přehřívají.