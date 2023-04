Ostudná místa Ostravy: osmipatrová Jaderka, garáže i zvlněná dálnice

1 Centrum jaderného výzkumu Vítkovice

Jaderka a Pentagon. Tak se přezdívalo osmipatrové budově někdejšího Jaderného výzkumu strojírenských a hutních Vítkovic na Průmyslové ulici na pomezí obvodů Vítkovice a Moravská Ostrava. Zatímco kdysi tam řešili zakázky na zařízení atomových elektráren, současnost je více než tristní. Většina oken vybitých, zdevastované interiéry, opuštěný skelet výškové budovy. Alespoň se už podařilo budovu obehnat plotem a zamezit přístupu dovnitř.

„Víme, že objekt je nevzhledný. Bohužel v minulosti doplatil na vývoj poptávky po produktech jaderné energetiky zejména po rozpadu trhů socialistické RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci – pozn. red.). Dlouhodobě se pro něj nedařilo najít nový účel ani v době, kdy byly Vítkovice po roce 1990 do roku 2003 ještě většinově vlastněny státem. Takzvaný Pentagon tedy patří k pozůstatkům minulosti,“ upozornila mluvčí současné společnosti Vítkovice Eva Kijonková.

Poukázala zároveň na to, že kondice vítkovického jaderného výzkumu se už nikdy nevrátila na předlistopadovou úroveň. „K tomu přispělo i zastavení původního tendru na dostavbu Temelína, na který se firma připravovala jako subdodavatel. Později část skupiny Vítkovice zaměřená na energetiku a těžké strojírenství procházela restrukturalizací, a to včetně insolvencí některých bývalých dceřiných firem. Rekonstrukce objektu v té době vůbec nebyla reálná,“ doplnila mluvčí společnosti Vítkovice a.s.

Budova bývalé Jaderky nějakou dobu patřila soukromé developerské společnosti, která tam chtěla vybudovat byty a kanceláře, ale čekala na příhodnější dobu. Nedočkala se. Nyní už rozlehlá „ostudná“ budova opět patří Vítkovicím, které s ní mají další plány. Jak mluvčí Kijonková upozornila, firma postupně rekonstruuje a oživuje celou řadu nemovitostí, například v lokalitě Lipový dvůr u Ruské ulice vznikly byty pro nájemné bydlení.

„Nájemní bydlení má být budoucností i pro budovu takzvaného Pentagonu. Vzniká projekt rekonstrukce a modelu jejího financování. Předpokládáme, že se věci pohnou kupředu už příští rok,“ nastínila Kijonková.