Stavba fakulty po roce získala povolení, má zvrátit ztrátu dotace

Stavbu budovy Fakulty umění Ostravské univerzity na Černé louce v Ostravě provázely v uplynulých měsících spory o výklad stavebního zákona i opakované přerušení stavebních prací.



Hlavním problémem byl fakt, že stavba neměla platné stavební povolení. Přesněji povolení bylo vydáno na jiné stavební plány, než podle jakých se mělo stavět. Ostravská univerzita totiž v průběhu příprav zjistila, že na stavbu celého plánovaného komplexu pro fakultu umění nezíská dostatek peněz, budova se v plánech rozdělila a stavět se měla jen její část.

To však stavební zákon neumožňuje a stavitel nemohl pokračovat ve stavbě. Nedodržení termínu dokončení by pak mohlo ohrozit získání dotace. Na stavbu zmíněné budovy a sousedící budovy katedry studií lidského pohybu jde přitom dohromady téměř o jednu miliardu korun.

To už podle zástupců univerzity neplatí.

„Podařilo se nám získat změnu stavby před dokončením. Máme tak vše potřebné, stavba může pokračovat bez problémů dál,“ potvrdila získání stavebního povolení kancléřka univerzity Monika Šumberová. Snahy o získání platného povolení trvaly podle kancléřky déle než rok.

„Šlo o dlouhý, složitý proces, se kterým si často nevěděly rady ani úřady. Některé z nich si i protiřečily, dalo by se říct, že co stavební úřad, to názor. Nakonec jsme museli jít i do změny územního rozhodnutí, to vše dobu řízení samozřejmě protahovalo,“ přiblížila Šumberová peripetie při získávání stavebního povolení.

I kvůli jeho absenci se práce na stavbě budovy fakulty umění v loňském roce dvakrát zastavily. Nejprve v dubnu, podruhé pak v listopadu.

„Už v dubnu jsme univerzitu vyzvali k předání smluvní projektové dokumentace prokazatelně ověřené ve stavebním řízení, což se doposud nestalo,“ komentoval na podzim zástupce stavebního sdružení Imos Brno a Beskydská stavební důvody, které k přerušení prací vedly. Z pracovních důvodů si nepřál být jmenován, redakce jeho identitu zná.

Firmy budou jednat o termínu i penězích

Vydání stavebního povolení sdružení firem uklidnilo. „Jsme rádi, že už vše poběží tak, jak má. Ještě se budeme muset pobavit o prodloužení termínu dokončení i o ceně za režijní náklady. Uvidíme, jak univerzita zareaguje,“ komentoval stejný zdroj získání stavebního povolení.

Podle Moniky Šumberové by nyní již nemělo včasnému dokončení stavby nic bránit. „Nejsme v časovém presu, že bychom stavěli na poslední chvíli. Stavbu bychom měli dokončit včas, nic by nemělo dodržení termínů pro získání dotace bránit,“ vysvětlila kancléřka.

Pro děkana Fakulty umění Ostravské univerzity Františka Kowolowského bude dokončení stavby budovy a její otevření pro univerzitu velkým krokem.

„Umožní nám to zkvalitnit výuku i rozšířit možnosti univerzity například při zvaní zahraničních profesorů i žáků. Současná budova fakulty v centru Ostravy takovým aktivitám příliš nevyhovuje, bude to krok kupředu,“ konstatoval děkan.