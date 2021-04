Zmizelé slezské sousoší vzniká z hlíny, na památník se vrátí příští rok

Památník na orlovském hřbitově se od roku 2019 opravuje a připravuje se i obnova dominantního sousoší osmi postav legionářů a dělníků s vévodící slezskou orlicí.

V pražském ateliéru sochaře a restaurátora Martina Chmelaře, který bude kopii sousoší vytvářet, vzniká hliněný model v třetinové velikosti. „Teď se doopraví ještě pár detailů a pak se vyhotoví forma, která se odlije do sádry,“ popsal Chmelař další postup.

Dodal, že pak vznikne sádrový model, který bude nápomocný sekání a převádění do pískovce i k osazení na původní místo.

Sochař s pomocníky se potýkají s mnoha problémy při tvorbě detailů, protože mají k dispozici jen několik dobových fotografií originálu sousoší odhaleného v roce 1928. Plány nebo technické podrobnosti neexistují.

Rychlost prací bude záležet i na počasí, protože dosud se vše okolo sousoší dělo v ateliéru. „Vidím to ještě asi na rok intenzivní práce,“ odhadl sochař Chmelař.

Právě v roce 2022 by se měl památník i se sousoším zaskvět v původní podobě.

Na hliněný model se přijel podívat i starosta Orlové Miroslav Chlubna. „Model je úžasný. Těším se na výsledné dílo z pískovce, protože to bude další věc, která Orlovou pozvedne. Jsem rád, že se daří pomník vracet do původního stavu, protože lidé, kteří bojovali o Těšínsko, si to zaslouží. A zaslouží si to celý československý národ,“ komentoval starosta Chlubna.

Osmdesát procent nákladů pietního a současně i hrobového místa pro 56 československých obětí bojů před 102 lety hradí ministerstvo obrany.

Polské oběti takzvané sedmidenní války mají důstojný památník ve Stonavě a na několika místech v Polsku.