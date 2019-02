Na majitele ostravský Mittal stále čeká. Liberty nekomunikuje, tvrdí odbory

Kupujícím měla být společnost Liberty ze skupiny Sanjeeva Gupty. Jeho firmu si mateřská společnost ArcelorMittal vybrala jako možného kupce hned několika evropských hutí a oceláren, které musí prodat kvůli nákupu železáren v italské Ilvě. Evropská komise totiž nechce, aby se jejich nákupem zvýšil podíl společnosti v daném segmentu na evropském trhu.

Nic z toho ale nyní neplatí. Ani ve druhém únorovém týdnu stále není jasno, komu bude společnost ArcelorMittal Ostrava patřit. Termín rozhodnutí Evropské komise byl odložen na neurčito.

„Proces posuzování vybraného kupujícího, společnosti Liberty House, Evropskou komisí stále probíhá. Čekáme tedy na dokončení tohoto důležitého kroku, přičemž Evropská komise si pro své rozhodnutí nestanovila žádný termín,“ řekla Barbora Černá Dvořáková, mluvčí společnosti ArcelorMittal Ostrava.

Babiš s eurokomisařkou o huti hovořil. Více se neví

Jasno do budoucnosti ostravské firmy nevneslo ani páteční jednání premiéra Andreje Babiše a ministryně průmyslu Marty Novákové s eurokomisařkou Margrethe Vestagerovou. „Předseda vlády s eurokomisařkou hovořil o prodeji ostravské huti společnosti Liberty House,“ řekl Pavel Zorenik z tiskového odboru Úřadu vlády.

„Premiér již v září roku 2018 v dopise předsedovi Evropské komise Junckerovi a komisařce Vestagerové zdůraznil v souvislosti s prodejem huti význam zachování výroby a zaměstnanosti. Andrej Babiš také zaslal Margrethe Vestagerové nejzávažnější problémy, které se prodeje firmě Liberty House týkají. Konkrétně se jedná o absenci investičního plánu a plánované transakce s emisními povolenkami,“ zmínil Zorenik.

O dalších výsledcích schůzky ovšem Úřad vlády neinformoval.

Odborářům vadí mimo jiné nízké investice

Informací o tom, proč se jednání o prodeji ostravské hutě prodlužuje, mnoho není. Jednou z variant je, že společnost Liberty House není zatím s to zajistit financování nákupu podle požadavků Evropské komise.

Odborářka ostravské huti ArcelorMittal Alena Sobolová.

To ale zástupci Liberty odmítají, peníze prý firma zajištěny má.

Podle zástupců odborářů může za odložením schválení prodeje stát i nepřesvědčivý plán skupiny na další rozvoj nakupovaných firem.

„Evropská rada zaměstnanců (sdružení odborových organizací společnosti ArcelorMittal, pozn. red.) obdržela informaci, že Liberty House muselo přepracovat byznysplán plán, který s námi zatím nebyl projednán,“ řekla Alena Sobolová, předsedkyně jedné z odborových organizací ostravské hutě.

Odborářka: Liberty v nás vzbuzuje další pochybnosti

Odborářům vadí také to, že s nimi zájemce o koupi firmy, společnost Liberty, příliš nekomunikuje. A to ani o přípravě dohody s odboráři, která by měla huti zajistit kontinuitu ve výrobě.

„Jsme velice zklamáni, že jsme již téměř měsíc poté, co jsme Liberty zaslali návrh dohody, stále nedostali žádné informace k jednotlivým bodům, a to ani v písemné podobě,“ vysvětluje Sobolová.

„Uzavření dohody považujeme za důležité téma. V tuto chvíli máme dojem, že se Liberty snaží diskuse k dohodě odkládat, což v nás vzbuzuje další pochybnosti ohledně zájmu o udržení pozitivního sociálního dialogu se zaměstnanci ostravské huti,“ dodala odborářka.