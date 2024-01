I deset tisíc za noc. Hokejové MS vystřelilo ceny za ubytování v Ostravě

Například za apartmán v centru Ostravy dva lidé zaplatí na dvě noci během šampionátu 36 tisíc korun. V dubnu by ale za stejný apartmán zaplatili jen 4800 korun. Řada ubytovatelů ještě má pro zájemce dostatek volných míst.

Společnost Stračena provozuje v Ostravě dva hotely s celkovou kapacitou 27 pokojů. Podle Miroslava Bilíka je nyní průměrná obsazenost v době mistrovství pod 50 procenty. „Zájem fanoušku je. Pociťujeme ho. Míst ale ještě máme dostatek,“ řekl.

Podle serveru booking.cz zájemci o nocleh zaplatí za dvě noci od 10. do 12. května v hotelu Stračena City v centru Ostravy téměř 22 tisíc korun. O měsíc dříve, kdy se v Ostravě nekoná žádná velká akce, by to bylo okolo šesti tisíc korun. „Ceny jsme určovali podle konkurence. Tak abychom byli trochu pod ní. Ale vyrostly dramaticky,“ připustil Bilík.

Ubytování šlo pořídit i levněji

Naopak obchodní ředitel dvou ostravských kulturních domů Poklad a Akord, pod který spadá i Hotel Akord, Matěj Ostárek řekl, že blížícího se sportovního svátku zneužívat nechtěli. „Ceny jsme zvýšili jen o 30 procent. Jsou na úrovni sezonních cen. Tedy například července, kdy se v regionu konají velké hudební festivaly jako Colours of Ostrava, Beats for Love či Štěrkovna Open Music,“ uvedl.

Dodal, že za jednu noc a dvojlůžkový pokoj zájemci u nich v době mistrovství zaplatí i se snídaní 2400 korun. Mimo mistrovství je cena asi 1900 korun. Hotel s kapacitou 24 lůžek je ale již na celý šampionát plně obsazen. „Hosté se nám hlásili už rok dopředu. Oceňují to, že jsme blízko haly, kde se bude hrát. Budeme mít hosty především ze Švédska a Lotyška,“ doplnil.

Výrazně ceny nezvýšili ani manažeři čtyřhvězdičkového hotelu Miura v beskydské obci Čeladná. Jedna noc se tam dá v době turnaje pořídit pro dvě osoby od 6857 korun. Za stejnou cenu je k dispozici i po skončení mistrovství. „Zájem fanoušků pociťujeme. Zatím máme volné kapacity. Spíše se hlásí větší skupiny. Některé dny jsme už obsazeni. Předpokládáme, že zájem bude s blížícím se termínem růst,“ řekla manažerka obchodního oddělení hotelu Simona Děcká.