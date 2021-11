Lidé si odvykli chodit do hospod, minipivovary zachraňuje lahvové pivo

„Dominový efekt teprve nastane. V případě, že vláda přistupuje k omezování podmínek podnikání, musí svá rozhodnutí postiženým kompenzovat. Bez kompenzací hrozí obrovské a nevratné škody,“ řekl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.

„Momentálně je produkce piva na úrovni loňského roku, to znamená nižší než v roce 2019. Letošní léto bylo srovnatelné s loňským, jen více pršelo a sezonní restaurace ukončily provoz dříve. V místech tuzemské turistiky bylo léto uspokojující, velký problém se zopakoval v oblastech se zahraničními turisty.“

Ve srovnání se začátkem roku je však růst tržeb podle pivovarníků patrný. „Odbyt pozvolna stoupá. Teď jsme asi na 80 procentech předpandemických tržeb. V lednu jsme byli na dvaceti a do konce roku snad dáme sto procent,“ sdělil majitel Pivovarského domu v Ostravě Jiří Štverka.

Lidé si začali zvykat na domácí konzumaci

Minipivovary však projevují obavy z budoucnosti, především z proticovidových opatření. „Nová omezení se určitě projeví. To, že do hospod smí lidé jen s potvrzením, se na množství zákazníků projeví. A to se odrazí v množství prodaného výčepního piva,“ uvedl majitel minipivovaru Dejf ve Studénce David Hanzelka.

„Teď to vypadá tak, že se spotřebitel začíná orientovat spíše na domácí konzumaci. Část lidí se bojí chodit mezi jiné, část si zvykla na piva na zahradě se sousedem. A my nevíme, zda to bude jen chvilkový jev, nebo si spotřebitel tak zvykl, že to bude napořád,“ zmínil jednatel Beskydského pivovárku Dušan Holý.



Protiepidemická opatření podle pivovarníků nejvíce zasahují hlavně ty minipivovary, které se orientovaly na prodej sudového piva do hospod. Aby byly schopny dále fungovat, začaly dávat pivo do lahví, našly také nové distribuční kanály.

„Naší filozofií vždy bylo dodávat pivo pouze do hospod. Když mohly hospody fungovat jen jako výdejní okénka, výdělek nám klesl. Byli jsme okolnostmi donuceni část výroby přesunout do menších balení. Stále však máme asi 80 procent piva v sudech, nechceme se úplně měnit,“ říká Holý. Pivovary se snaží lahve prodávat i na nových místech a zvýšit tak svůj dosah.

Pivo v lahvích se prodává dráž

Na prodej v lahvích se začal více zaměřovat i minipivovar Hoppy Dog z Ostravy-Vítkovic. „Díky tomu zůstala naše tržba zhruba na stejných číslech. Oproti stáčení piva do sudu je to pracnější a dražší, ale taky se dráž prodává, takže se to vyrovná. Horší je to s větším objemem práce,“ poznamenal majitel pivovaru Hoppy Dog Luboš Petr.

I pro Pivovarský dům v Ostravě znamenal prodej lahví nemalou finanční vzpruhu. „Štamgasti nás opravdu podrželi a pivo v lahvích si nakupovali, nenechali nás lehnout,“ zmínil Štverka.

Ne všechny minipivovary však měly existenční problémy. „My prodáváme hlavně speciály v lahvích. V sudech jsme měli jen část produkce a tu jsme v době opatření omezili. Jsme opravdu malý provoz, to je naše výhoda, dotace jsme ani nežádali,“ říká David Hanzelka.

S dotacemi nepočítali ani v Hoppy Dog. „Pro udržení provozu jsme se zbavovali větších položek v rozpočtu, jako jsou pronájmy, leasingy, abychom nebyli vázáni splátkami. Taky všechno děláme v rámci rodiny, tak jsme neměli starost o zaměstnance,“ doplnil Petr.



„Lidé změnili návyky, všechno závisí na vnějších vlivech a my tedy nemůžeme nic plánovat. Máme však už nějaké modely, jak se se vším vyrovnat. Víme, že se díky přesouvání do lahvového piva dá přežít.“