VIDEO: V Beskydech se toulá medvěd, zničil včelí úly na Ostrém

Zbyhněv Kantor, provozní Horské chaty Ostrý, která je teď kvůli koronaviru zavřená, informoval o výskytu medvěda 1. května na Facebooku.

„Upozornění pro návštěvníky Ostrého a oblasti kolem. Včera byl viděn medvídek...“, napsal k ilustračnímu snímku. „Fotografii medvěda sice nemám, ale myslivec z Košařisek natočil v noci video, na kterém je zvíře dobře vidět,“ řekl Kantor.

Výskyt medvěda v diskuzi pod jeho příspěvkem potvrdil Milan Raška, který přidal fotografii svých převržených úlů s tím, že dva ze čtyř jsou v pořádku, ale dva zcela zničené.

Protože se škoda způsobená chráněným zvířetem stala na území chráněné krajinné oblasti, řeší ji Správa CHKO Beskydy. Ta vystavuje protokol pro krajský úřad, který vyplácí náhrady škod.

Do úlů se šelma dostala na druhý pokus

„Úly na Ostrém byly sice připevněné k sobě, ale stály v přírodě a nebyly nijak jinak zabezpečené. Medvěd se kolem nich pohyboval několik dní. Poprvé se do nich zřejmě zkoušel dostat s menší razancí, ale nepovedlo se mu to. Jelikož je poškodil jen mírně, majitel úlů nechtěl škody hlásit. Jenže ke snadno dostupné potravě se medvěd vrátil další noc a dva úly zničil. Poté už to majitel nahlásil a zbývající úly si odvezl,“ popsal František Šulgan z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

Podle něj jde letos o druhou škodní událost způsobenou medvědem na území CHKO Beskydy.

Ta první se odehrála v dubnu v Krhové u Valašského Meziříčí. „To byl ale jiný medvěd,“ míní Šulgan. Medvěda z Ostrého podle něj později zpozorovali lidé na nedaleké hoře Slavíč.

Také úřady beskydských obcí varovaly v minulých dnech na sociálních sítích před výskytem velkých šelem, především vlků, kteří zabíjejí ovce. Vyzvaly chovatele, aby lépe zabezpečili svá stáda.

Úředníci z Jablunkova a Třince letos řešili už řadu případů, kdy chránění vlci v Beskydech strhli desítky ovcí mimo chráněnou oblast.

Správa CHKO Beskydy zatím prověřila jednu letošní událost související s vlky, a to v Hutisku-Solanci. „V nedostatečně zabezpečené ohradě, kde nebyli strážní psi, zabili dva vlci dvě ovce a 18 jehňat. Majitel sice chránil své ovce elektrickým ohradníkem, ale ohrada nebyla tak vysoká, aby ji vlci nemohli přeskočit,“ řekl Šulgan.

Mladík loni v březnu natočil z jedoucího auta medvěda u Visalají

Mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová uvedla, že loni vyplatil krajský úřad chovatelům za škody způsobené velkými šelmami 565 450 korun, z toho přes 258 tisíc za škody způsobené medvědem.

Letošní žádosti o náhradu škod způsobených vlky se zatím pohybují v souhrnné částce okolo 180 tisíc korun. Kromě toho řeší kraj také jednu žádost o náhradu škody za čtyři ovce napadené rysem v osadě Měrkovice, která je součástí Kozlovic na Frýdecko-Místecku.

„Očekáváme nárůst žádostí o proplacení škod způsobených chráněnými velkými šelmami. Víme o nových případech z posledních dnů,“ dodala Birklenová.