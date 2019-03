Mladík natočil z auta medvěda v Beskydech, ohlas na síti ho šokoval

„Nejsem zvyklý dostávat zprávy, že si zasloužím kulku do hlavy a podobně. Video jsem natočil z auta v pátek po šestnácté hodině před parkovištěm u Papežova směr Visalaje. Medvěd běžel po cestě. Nijak zvlášť jsem nepřemýšlel, jestli ho tím stresuji nebo ruším, prostě jsem to udělal. Záznam trval asi minutu. Nezaútočil na nás. Pak jsme jeli dál,“ vysvětluje autor.

Video prý chtěl ukázat na sociální síti jen blízkým, ale bylo vidět veřejně. A jemu od té doby násobně přibylo komentářů.

„Kvůli vám zažívá po zimě vyhladovělý medvěd štvanici. Konec houbařů v Beskydech? Pořád máte chuť vydat se na večerní výšlap? Frajeřina na sociálních sítích je přece důležitější než samotný medvěd,“ daly by se shrnout hlasy z jednoho tábora.

„Tím videem, že zpomalil a natočil ho, míšovi žádný stres nezpůsobil. Jak je vidět na projíždějící auta a na silnici je už zvyklý. Devadesát devět procent lidí by udělalo to samé,“ znějí opačné názory.

Autor dodává, že si neuvědomil, jakou sílu má veřejný prostor a nechtěl spustit hon na nebohé zvíře. „Veřejně jsem to pustil omylem,“ opakuje.

Natočili byste na mobil medvěda, který vám běží před autem?

Ano 955 Ne 50

Ochránci přírody už před týdnem vyzývali návštěvníky Beskyd, aby se při spatření medvěda klidným krokem vzdálili pryč.

„Tento záznam je však pořízený z auta a nemyslím si, po jeho shlédnutí, že by autor videa medvěda nějak stresoval. Bohužel se o víkendu, kdy se kolem Lysé hory pohybuje zhruba pět tisíc lidí, medvědi dávají do pohybu, místo by spali a přemísťovali se v noci. Jsou rušeni a turisté se s nimi střetávají. Za tuto sobotu a neděli máme od nich další čtyři videa,“ komentuje situaci Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Podle něj je pro šelmy spíše rizikový fakt, že podobné záběry lákají další lidi k tomu, aby si zvíře natočili a jednou to nemusí dopadnout dobře.

„Kameramani bohužel vystavují riziku nejen sebe, ale i medvěda. Pokud by je zvíře napadlo, zcela jistě by se objevily požadavky na jeho odlov,“ řekla mluvčí (AOPK) Karolína Šůlová.

Mnohem nebezpečnější však byl nedávný počin myslivce, který natočil na mobil několikaminutové video medvěda útočícího na divočáka a vystavil se obrovskému nebezpečí.

„Tím šelmu opravdu stresoval. Jestli chceme mít v našich lesích divoká zvířata, jako jsou medvědi, rysové, ale třeba také tetřevi, musíme respektovat jejich přirozený prostor a způsob života,“ uvádí Tomášek.