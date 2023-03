Macura vs. hnutí ANO. Politická krize Ostravě škodí, skončit může za měsíc

Tomáše Macuru v úterý vyloučili bývalí spolustraníci z klubu zastupitelů hnutí ANO, a to společně s náměstkyněmi Zuzanou Bajgarovou i Kateřinou Šebestovou a zastupitelem Robertem Čepem.

Ti proto obratem založili svůj zastupitelský klub. „Kvůli nedostatku času jsme zatím nevybrali vhodný název, takže nyní jsme klub Nezařazení,“ informoval na středečním jednání zastupitelů Macura.

Současně upozornil, že ještě není rozhodnutý, jestli on sám bude chtít ve funkci primátora pokračovat. „Jen bych určitě chtěl zůstat zastupitelem. O tom, jestli i primátorem, rozhodne více věcí, například i to, že si říkám, za co všechno mi politika ještě stojí,“ řekl pro ČTK.

Primátorkou se chce stát Tichánková

Hnutí ANO rozhodne o svém primátorském kandidátovi příští týden na oblastním (městském) sněmu. „Už máme nominace ze základních organizací ANO a tam se rozhodneme,“ potvrdila nová předsedkyně klubu zastupitelů hnutí ANO a někdejší místostarostka obvodu Jih Hana Tichánková. Na dotaz MF DNES přiznala, že i ona se chce stát primátorkou. „V obvodu Jih jsem získala nominaci.“

K odvolání primátora a zvolení nového je v pětapadesátičlenném zastupitelstvu zapotřebí nejméně 28 hlasů. Koalice ANO + SPOLU + Piráti má 33 zastupitelů, jenže ANO už o čtyři přišlo. Nadto není jasné, kdo další se přikloní k Macurovi a kdo spíše ke kandidátovi ANO.

Možných variant tak zůstává velké množství. Pokud ANO nezíská dostatek hlasů pro Macurovo odvolání, nic se měnit nebude, ale možné jsou i změny ve složení koalice. „Jsem přesvědčena, že budeme mít dost hlasů. Jednáme s koalicí a hovořit budeme i s opozicí,“ podotkla Tichánková.

Opozice: Ať do třenic nezatahují občany

Obě strany se však shodují v tom, že politická krize rozvoji Ostravy rozhodně neprospívá.

„Zastupitelé opakovaně projednávají mnohem méně bodů než v minulosti. Řešíme jen technické věci, město se nikam neposouvá. Chápu politické třenice, ale ať do toho nezatahují město a jeho občany,“ zlobil se Lukáš Semerák, lídr opozičního hnutí Ostravak.

Nevyloučil, že by zrovna Ostravak mohl přejít na stranu koalice, kdyby k tomu dostal možnost. „Zatím nás však nikdo neoslovil,“ řekl s tím, že si neumí představit spolupráci s komunisty, SPD a Piráty.

Mnoho scénářů i různé počty

Potíže připouštějí i zástupci koalice. „Ohrožení koalice vnímám, hrozí, že ztratíme většinu. Když primátor a dvě náměstkyně najednou nejsou členy jedné z koaličních stran, tak nezastírám, že současná situace není komfortní,“ přiblížil náměstek Jan Dohnal z ODS.

Podobně hovořila i náměstkyně Andrea Hoffmannová z Pirátů. „Musíme počítat se všemi variantami. Já si už rýsovala mnoho scénářů s počty hlasů a změny jsou opravdu možné,“ přiznala, že současný stav je značně nepřehledný.

Někteří zastupitelé přiznali, že se při hlasování rozhodnou i podle toho, co kandidát hnutí ANO nabídne. „Například stále platí, že nechceme zbytečně drahou koncertní halu,“ zmínil Peter Harvánek z SPD projekt, který primátor Macura od začátku výrazně prosazuje.

Politická krize v Ostravě začala poté, co primátor Macura a hejtman Ivo Vondrák v prezidentských volbách veřejně podpořili Petra Pavla, protikandidáta šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. To podle některých vedlo k obřímu tlaku ze strany republikového vedení ANO na jejich odchod z hnutí i funkcí, což zase jiní straníci odmítají.

V klubu hnutí ANO se před únorovým zastupitelstvem domluvili, že Macura do půl roku najde svého následovníka a poté odstoupí, což však podle Moravskoslezského deníku primátor přehodnotil s odkazem, že když do konce volebního období může zůstat hejtman Vondrák, tak on taky. Macura tyto informace ani nepotvrdil, ani nevyvrátil, jen konstatoval, že jeho působení ve funkci primátora končí odvoláním většinou zastupitelstva.

Osmapadesátiletý Macura se stal nejúspěšnějším porevolučním primátorem Ostravy, když jako lídr kandidátky hnutí ANO vyhrál troje komunální volby, a třetí největší město v zemi tak vede už devátým rokem. Členem hnutí ANO se stal v roce 2017.