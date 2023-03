Vondrák zůstane hejtmanem, krajští zastupitelé z hnutí ANO ho podporují

„Jednání klubu proběhlo zcela standardně. Bavili jsme se o programu zastupitelstva. O podpoře pana hejtmana jsme mluvili už v minulosti a nic se na tom nezměnilo,“ řekl krajský šéf hnutí ANO a předseda klubu Josef Bělica.

Další z krajských zastupitelů Richard Vereš potvrdil, že se o Vondrákovi na jednání klubu nehlasovalo. „Jen jsme se shodli na tom, že na zastupitelstvu tento bod vůbec nebudeme otevírat,“ poznamenal.

Vondrák po asi dvacetiminutovém jednání klubu sdělil, že se stalo to, co očekával. „Klub zastupitelů mi vyslovil podporu a na tom se nic nemění. Pevně věřím, že budeme dále to, co jsme byli, tedy pragmatičtí a věcní,“ prohlásil.

Sdělil, že ani nezaznamenal štěpení klubu ANO na příznivce a odpůrce, což se údajně nyní děje v Ostravě poté, do primátor Tomáš Macura vystoupil z hnutí s tím, že do půl roku odejde z funkce.

„Samozřejmě v politice se říká nikdy neříkej nikdy, ale já předpokládám, že volební období dotáhneme do konce a nastartujeme transformaci kraje, která je financovaná z Evropské unie,“ zmínil, že chce hejtmanem zůstat až do dalších krajských voleb příští rok na podzim.

Na dotaz iDNES.cz potvrdil, že na pátečním zastupitelstvu žádný ze zastupitelů ANO nebude dávat na program rozpravu o pokračování Vondráka jako hejtmana. „Mám informace od koaličních partnerů (ODS, KDU-ČSL a ČSSD), že ti také ne a samozřejmě nemohu mluvit za opozici, zda bude něco takového chystat,“ uvedl

Hejtman Vondrák předminulý týden vystoupil z hnutí ANO poté, co v prezidentských volbách podpořil Petra Pavla, protikandidáta šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Poté se vzdal funkce místostarosty hnutí a odešel i z poslaneckého klubu. Republikové vedení ANO ho chtělo vyloučit, čemuž předešel a sám vystoupil.