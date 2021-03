Letní tábory se plní koronaviru navzdory, organizátoři věří v uvolnění

Desítku pobytových táborů má na léto připraveno Středisko volného času (SVČ) Ostrava-Zábřeh. „Ty tradiční, co lidé znají, jsou už teď ze tří čtvrtin zaplněné, u novinek spíše vyčkávají,“ informovala Ľubica Kovářová ze SVČ Ostrava-Zábřeh.

Mezi přihlášenými jsou podle jejích slov především děti, které na tábory se střediskem jezdí pravidelně. „Nové se nám zatím tolik nehlásí, je vidět, že rodiče vyčkávají, jak se situace vyvine,“ podotkla. Podobná situace je podle ní také u příměstských táborů.



Rodiče se podle jejích slov také musejí připravit, že si letos za tábory připlatí o něco více, než byli zvyklí doposud. „Je to tím, že výrazně podražily stravovací a ubytovací služby,“ vysvětlila Kovářová.

Věří, že se navzdory současným vládním opatřením proti šíření koronaviru budou tábory v létě konat. „My jsme zvyklí dodržovat veškerá hygienická opatření, takže jsme schopni přizpůsobit se i všem novým. Byla by škoda to omezit úplně. Lidé jsou dlouho zavření doma, takže po rozvolnění určitě hlad po takovýchto věcech bude,“ dodala.

„My letos zaznamenáváme o letní tábory enormní zájem. Mnoho rodičů ještě vyčkává, ale obávám se, že za chvíli může být i pozdě. Spíše musíme hledat cesty, jak rozšířit nabídku příměstských táborů, kde už kapacita nestačí,“ uvedla ředitelka porubského SVČ Korunka Jana Secová.

Zvýšenou poptávku zde zaznamenali už loni. „Letos to bude asi stejné. Rodiče i děti jsou už dlouho zavření doma, dětem chybí kontakt s vrstevníky, rodiče si od nich zase potřebují odpočinout,“ vysvětlila. Organizátory táborů podle ní nyní trápí hlavně nejistota. „Doba je chaotická, stále nevíme, zda a jak se tábory budou muset konat, zda budou i s testováním. Přitom připravit tábory není jednoduché, už teď je za tím spousta práce. Proto doufáme, že se všechny uskuteční,“ řekla Secová.

Velký zájem, zejména o příměstské tábory, eviduje také SVČ Opava. „Už loni jsme museli přidávat turnusy, abychom vyhověli zvýšené poptávce. Letos předpokládáme, že to bude podobné,“ informovala ředitelka opavského střediska Soňa Wenzelová.

Loni bylo na táborech minimum nákaz

Přihlašovat se zde na letošní letní tábory mohly děti už na přelomu roku. „Některé z nich se rychle zaplnily, další jsou už téměř plné, ale je třeba říct, že po začátku, kdy to šlo rychle, jsou teď rodiče opatrnější, tím jak se opatření pořád prodlužují, a teď už přihlášek přibývá pomalu,“ podotkla Wenzelová.

V Opavě se podařilo udržet ceny zhruba na loňské úrovni. „S většinou ubytovatelů spolupracujeme dlouhodobě a máme dobré vztahy, a i oni jsou rádi, když mají jistotu, že k nim někdo přijede. Pokud někde ceny vzrostly, tak jen minimálně,“ doplnila ředitelka opavského střediska. Připomněla, že už loňská sezona se uskutečnila ve stínu koronaviru, a soudí, že i letos by se mohly letní tábory konat. „Už loni jsme museli reagovat na různá omezení a i letos jsme připraveni, počítáme také s možností různých přísnějších opatření, včetně například omezení počtu dětí ve skupinkách,“ řekla Wenzelová.

„Už loni se podle údajů Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže České republiky podařilo letní tábory zvládnout, že v celé republice byly za celé léto jen jednotky, maximálně desítky případů nákazy koronavirem, a to jak mezi dětmi, tak i mezi pedagogickými pracovníky. Ukázalo se, že to umíme zvládat. Z toho pohledu by se tábory mohly bez problémů konat,“ míní například ředitel SVČ Klíč ve Frýdku-Místku Patrik Siegelstein.

Zároveň ale podotkl, že v loňském roce s otevřením táborů výrazně pomohla tehdejší hlavní hygienička Jarmila Rážová. „Ta ale teď z funkce odešla, takže uvidíme, jak to bude letos. Osobně si ale myslím, že vláda tábory pustí, rodiče by je asi sežrali, kdyby nemohli děti v létě nikam poslat,“ dodal Siegelstein.