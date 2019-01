Lékaři krajských nemocnic chtějí vyšší platy, vykážou všechny přesčasy

Lékaři v nemocnicích, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, chtějí dorovnat platy tak, aby všem bez rozdílu vzrostly o 10 procent. Jinak hrozí protestními akcemi.



Podle vládního nařízení mají dostat už za leden přidáno o dvě, nebo sedm procent, podle toho, ve které platové třídě jsou zařazení. Mladší lékaři s nižší mzdou dostanou přidáno více, starší s tarifní třídou 14 a vyšší naopak méně.

„Chceme pro všechny stejná procenta. Pokud kraj nepřidá svým nemocnicím peníze na dorovnání platů, omezíme práci přesčas. Oddělení pak budou mít problém zajistit služby,“ tak hrozili začátkem roku především lékaři z nemocnic na Karvinsku a Frýdecko-Místecku.

„Počkáme dva týdny, pak zvážíme další kroky,“ upozornil tehdy předseda Lékařského odborového klubu (LOK) v Havířově Aleš Kaštovský, který má od kolegů z krajů s podobnou strukturou vlastnictví zdravotnických zařízení (Vysočina, Pardubický kraj) informace o tom, že lékařům platy o deset procent navýší.

Náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer ale oponuje, že o takové dohodě neví.

Ačkoli se dosud zástupci LOK s vedením Moravskoslezského kraje zatím nesešli, ani se na ničem nedohodli, lékaři dál pracují přesčas. Uvažují však o jiné formě protestu.

Pracují víc, než umožňuje zákon

„Pracujeme stejně jako dřív, ale vykážeme nemocnici všechny odpracované hodiny. Já loni odsloužil 1 300 hodin navíc. Podle zákona přitom smím odpracovat 416 přesčasových hodin. Jen tolik jsem jich proto mohl vykázat a dostal zaplacených,“ vysvětluje porodník Petr Nádvorník, který vede lékařské odbory v Nemocnici Třinec.

„Uvažujeme o tom, že všechny služby, tedy i ty nelegální, vykážeme nemocnicím už za leden,“ dodává anesteziolog Aleš Kaštovský z havířovské nemocnice.

Pokud to lékaři udělají, vznikne další problém. Nemocnice jim oficiálně nemůže uznat a proplatit více než 416 hodin.

V ostatních nemocnicích na území kraje, jejichž zřizovatelem je město, stát či soukromník, je přitom klid. Částečně proto, že ne všude funguje LOK, ale není to jen tím.

„Neozval se nikdo z kolegů, že nesouhlasí s navýšením mezd podle nařízení vlády, proto zatím nebyl důvod něco řešit,“ říká šéf LOK v Městské nemocnici Ostrava Robert Kroupa.

Doktoři se zatím nebouří ani ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde se jim také zvýší tarifní platy podle nařízení vlády. „Vzrostou i mzdy nelékařských zdravotnických pracovníků a zvláštní příplatky, ty až o pět tisíc korun,“ říká mluvčí zařízení Naďa Chattová.

Velká zařízení: více peněz a méně směn

Odboráři z krajských zařízení si myslí, že větší nemocnice jsou na tom lépe. „Kolegové mají vyšší platy a méně služeb, je jich tam víc,“ shodli se Nádvorník s Kaštovským.

Ředitel tří nemocnic na Karvinsku (Karviná-Ráj, Orlová, Havířov) Jiří Matěj jednoznačně říká, že na to, aby dorovnal navýšení platů pro všechny lékaře na deset procent, nemá v rozpočtu peníze.

Podobně je zpočátku odmítal vyplatit z rozpočtu kraje i náměstek hejtmana Martin Gebauer. Teď ale vyčkává. „Požadavek na zvýšení platů lékařů o 10 procent prosazuje LOK napříč republikou, proto se do toho vložila Asociace krajů. Nyní jí všechny kraje poslaly propočet předpokládaných nákladů. V našem případě by to znamenalo okolo 60 milionů korun ročně, což není málo,“ říká Gebauer.

Podotkl, že počká na doporučení Asociace krajů a v polovině února se sejde s představiteli regionálních organizací LOK ve Frýdku-Místku. „Pokusím se docílit kompromisů. Lékaři totiž chtějí přidat nejen na platech, ale chtějí také zvýšit cenu přesčasové práce,“ dodal.

Podle Nádvorníka by ani to neměl být velký problém. „Jestliže hospodaření Moravskoslezského kraje skončilo za rok 2017 přebytkem ve výši kolem 3,7 miliardy, tak těch 60 milionů určitě najde,“ míní.

Kraj by měl podle něj vyřešit i rozdíly v ohodnocení přesčasové práce ve svých nemocnicích. „Všude platí jiná pravidla odměňování. Přinejmenším v nemocnicích kraje by přitom měl být jednotný systém, jinak to vede jen k přetahování lékařů,“ dodal Nádvorník.