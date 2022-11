Žena pobodala přítele a řekla, ať zdechne. Dostala sedm a půl roku

Incident se stal v domě v ulici 17. listopadu v ostravském obvodu Poruba. Muž se se ženou rozcházel, což ona údajně odmítala přijmout.

„Odcházel jsem z bytu ven a když jsem byl v předsíni, tak najednou přiběhla a nožem mě zezadu bodla do krku. Když jsem se otočil, tak zase bodla do hrudníku,“ popisoval o dvanáct let starší tehdejší přítel. Dodal, že spolu žili asi rok a půl.

Když ho žena chtěla opětovně bodnout, pohotově zareagoval a nůž jí vzal. Jak uvedl státní zástupce Vít Legerský, muž pak prosil, aby mu zavolala první pomoc. „Ona jen odpověděla, ať klidně zdechne,“ poznamenal žalobce s tím, že jak útočnice, tak i napadený muž byli opilí.

Nakonec si muž záchranku přivolal sám. „Nevím, proč to udělala. Kdyby měla delší nůž, tak už tady asi nejsem. Je mi to moc líto a sám jsem chtěl, aby dostala co nejnižší trest,“ líčil muž.

Žena se podrobí protialkoholnímu léčení

Obžalovaná se nakonec se státním zástupcem po přiznání viny dohodla na trestu, takže nemusela v soudní síni nic popisovat ani vysvětlovat. Jejich dohodu v délce sedm a půl roku ve věznici s ostrahou přijal i soud.

Současně žena musí napadenému zaplatit čtyřicet tisíc korun a podrobí se také ambulantnímu protialkoholnímu léčení.

Všechny strany rozsudek přijaly, je tedy pravomocný. „Doporučuji vám na sobě výrazně pracovat, také se ve výkonu trestu snažit získat práci,“ doporučil soudce dosud netrestané odsouzené a upozornil, že nebyl důvod dohodu nijak měnit.