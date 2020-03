Žena pobodala už tři své druhy, za poslední útok dostala 18 let vězení

Rozsudek je pravomocný. „Obě strany, tedy obžalovaná i státní zástupce, nevyužily práva odvolání,“ sdělila mluvčí Krajského soudu Klára Krystynová. Podle informací iDNES.cz soud téměř zohlednil návrh státního zástupce, který žádal jen o něco vyšší trest.

Scholtýsková mohla dostat od patnácti do dvaceti let vězení, případně ještě vyšší výjimečný trest. Po vyhlášení verdiktu jen zopakovala, že je jí moc líto, co se stalo.

Incident se stal v domě ve Výhradní ulici v ostravské části Kunčičky. Alkoholem notně posilněná Scholtýsková podle obžaloby po vzájemné hádce napadla svého přítele a nožem s čepelí dlouhou 13 centimetrů ho třikrát bodla do hrudníku a jednou do zad.

Jen náhodou nezasáhla plíce, srdce nebo tepny. Přesto byla nutná okamžitá operace, při které lékaři ostravské fakultní nemocnice muže zachránili.

„Obžalovaná byla za stejný trestný čin odsouzená už dvakrát,“ sdělil státní zástupce Josef Šuhaj. Poprvé to bylo v roce 1991, kdy za pokus vraždy bývalého manžela dostala osm let vězení. Odseděla si šest let.

Podruhé v roce 2004, kdy svého druha kvůli přílišnému nepořádku usmrtila, a to v den, kdy dostala propustku z psychiatrické léčebny. Soud vynesl rozsudek patnáct let a z vězení vyšla loni v únoru.