Soud řeší pobodání v bytě. Obžalovaný neví, jak se mu nůž ocitl v ruce

Incident se stal loni 14. prosince ve večerních hodinách. Jak uvedl státní zástupce, Ištoka požádal známý, aby mu pomohl dostat z bytu v ostravské části Koblov nevítané nájemníky, kteří se odmítali odstěhovat.

Ištok podle žalobce vběhl do bytu, kde jednoho muže začal bít teleskopickým obuškem, aniž by mu řekl, proč tak činí. Když se situace uklidnila, vzal napadený muž nůž a šel zjistit, proč na něj Ištok zaútočil.

Začali se dohadovat a Ištok z kapsy také vytáhl nůž. „Muže bodl čtyřikrát: jednou do zad a do boku, dvakrát do rukou. Napadený muž ztratil mnoho krve a musel být operován,“ uvedl státní zástupce s tím, že muž jen náhodou neutrpěl smrtelné zranění.

Ištok odmítl jakoukoliv dohodu o vině a trestu. Tvrdí, že se vše seběhlo jinak.

Přišel prý do pokoje, kde uvedený muž něco jedl. „Zakřičel jsem na něj: Co tady děláš, pi... On vstal a taky na mě zakřičel, co tam dělám. Cítil jsem se ohrožený a teleskopickým obuškem jsem mu dal přes ruce. Pak jsme si dali pěstí a začali se bít,“ popsal obžalovaný.

Bodnutí? Náhoda, tvrdí obžalovaný

Když největší vášně opadly, šel prý do jiného pokoje. „Najednou ten chlap zase přišel, začal se do mě navážet a dokonce si došel pro kuchyně pro nůž. Pak mi říkal, že to už nejsem takový bombarďák, když nemám obušek,“ pokračoval Ištok v líčení dění v bytě.

Pak ho prý muž udeřil, až odletěl k oknu. „Bránil jsem se a ohnal se, nechtěl jsem ho bodnout, byla to náhoda,“ vypověděl.

Na dotaz soudce, jak se nůž ocitl v jeho rukou, Ištok odpověděl: „To opravdu nevím.“

Pak prý oba spadli, přičemž Ištok při pádu napadeného bodl ještě do zad. „Já pak řekl: Ty vole, já jsem ho bodl, zavolejte sanitku. Pořád však byl agresivní a křičel po mně, že se postará, abych v kriminále trpěl,“ popisoval Ištok.

Pětadvacet záznamů v trestním rejstříku

Šel pak ven a čekal na příjezd policistů, kterým se hned vzdal. „Věděl jsem, že je všechno v prd...,“ zakončil výpověď.

Ištok je už mnohonásobným recidivistou, v trestním rejstříku má pětadvacet záznamů, sedmkrát už byl ve vězení. Nejčastěji za vykrádání automobilů a další majetkovou trestnou činnost.

Nyní státní zástupce žádá za pokus o vraždu trest 13 až 14 let vězení. Termín vyhlášení rozsudku není znám, vypovídat ještě budou svědci, případně znalci.